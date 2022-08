Así serán las semifinales del Mundial Femenino Sub-20

agosto 22, 2022 - 4:49 pm

Japón defenderá ante Brasil su título en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20 de Costa Rica, mientras que Países Bajos chocará contra España en el otro encuentro de semis.

Las neerlandesas consiguieron el boleto tras derrotar 2-0 a Nigeria, con goles de Zera Hulswit (11) y Ziva Henry (33), en duelo disputado en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, al noroeste de San José.

🇳🇱 @KNVB up by ✌️ at the half, led by this lovely finish from Zera Hulswit.#U20WWC | #VamosJuntas pic.twitter.com/6lzCQ0RW2U

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 21, 2022