Así se jugarán las Series de Campeonato: Astros vs Rangers y Filis vs Diamondbacks

-Astros de Houston chocará contra Rangers de Texas, en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que iniciará este domingo 15 de octubre.

Los siderales avanzaron a esta instancia por séptima campaña de manera consecutiva tras vencer a los Mellizos de Minnesota en cuatro desafíos.

Por su parte, los Vigilantes han barrido a sus rivales en sus respectivas series. El cuadro texano dejó en el camino primero a Rays de Tampa Bay en el Wild Card, para luego superar en tres juegos a los Orioles de Baltimore.

El Minute Maid Park de Houston acogerá este lunes el primer compromiso, a partir de las 8:15 pm. Justin Velander sería el abridor de los siderales. La escuadra de Texas todavía no informado sobre su lanzador.

Filis de Filadelfia y Diamondbacks de Arizona lucharán por el banderín de la Nacional tras ambos ser comodínes.

Different paths, same end goal.



The @Dbacks and @Phillies face off in the #NLCS with a trip to the #WorldSeries on the line. 👀 pic.twitter.com/Fzo4BbxZJO