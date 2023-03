Así quedó el rostro de Justin Turner después de recibir un pelotazo en el spring training

66067

– El pasado 6 de marzo el tercera base de los Medias Rojas de Boston, Justin Turner, recibió un fuerte pelotazo por parte del lanzador Matt Manning de los Tigres de Detroit durante un enfrentamiento de spring training.

El veterano pelotero de 38 años, quedó tendido en el suelo producto de un pitcheo descontrolado que terminó impactado su rostro a la altura del labio y pómulo izquierdo. Turner necesitó 16 puntos de sutura para cicatrizar la lesión que de fortuna no pasó a mayores.

El “Barba Roja” manifestó estar agradecido con Dios por no sufrir una lesión de alta gravedad que le impidiera ver acción con los Medias Rojas.

Justin Turner’s face after getting hit by a pitch is insane.



Absolute badass @StoolBaseball pic.twitter.com/ZleVMSwEZK