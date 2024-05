Aryna Sabalenka sobrevive y derrota a Elina Svitolina en Roma

La bielorrusa y número dos del mundo, Aryna Sabalenka, venció 4-6 6-1 y 7-6 a la ucraniana Elina Svitolina para clasificar a los cuartos de final de Roma.

Sabalenka tuvo que levantar tres match points para superar a una dura rival, como lo es Elina Svitolina, en un difícil partido.

“Solo quiero decirte, Roma, que estarás en mi corazón para siempre. Este tipo de apoyo fue increíble. Fue una gran batalla. De alguna manera manejé mi cuerpo y pude ganar este partido. Estoy super feliz con esta victoria. Ojalá pueda recuperarme para el próximo partido. Ojalá esté listo para jugar otro partido aquí en Roma”, fueron las palabras de la campeona del Australian Open.

Por otro lado, tuvo que ser atendida por problemas físicos. Su siguiente rival será la letona Jelena Ostapenko.

Lee también: El argentino Marcelo Gallardo fue despedido del Al Ittihad

Noticia al Día

An amazing match and a great advert for @WTA and @SabalenkaA comes through win the win saving 3 match points!

Sabalenka needed treatment for a back injury but fought incredibly hard, tough loss for Svitolina as she played well. Match of the tournament. 👌pic.twitter.com/1h9AJNkkz4