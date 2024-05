Arsenal no baja los brazos y lucha hasta el final por la Premier League

Arsenal venció 0-1 a Manchester United en Old Trafford por la jornada 37 de la Premier League. El único tanto del partido fue de Leandro Trossard.

Con este resultado, Arsenal es líder de la competición con 86 puntos, uno más que Manchester City. Además, cuenta con un duelo más que el conjunto de Pep Guardiola.

El último encuentro de los de Arteta será el próximo fin de semana ante Everton, mientras que los ‘Cityzens’ deberán jugar ante Tottenham y West Ham. Todo se define en la última fecha.

A su vez, Manchester United se ubica en la octava posición con 54 unidades en una situación muy comprometida.

Noticia al Día

What a final day we will have in store 🤌@Arsenal or @ManCity? Only one can prevail. 🏆 pic.twitter.com/23NZUOGxuh