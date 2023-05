Arrancó el torneo de fútbol campo de la Afez Corazón Vinotinto

96230

La Asociación de Futbol del estado Zulia dio inicio en Maracaibo a la Liga de Desarrollo Conferencia Central en sus divisiones menores. La jornada número uno transcurrió sin contratiempos en los diferentes escenarios de la ciudad.

La esférica se dejó rodar en las canchas de la localidad y la alegria de los niños contagió un fin de semana festivo por el Día de las Madres y el inicio del torneo de fútbol campo.

En la cancha Cardonal Norte el equipo de Guerreros de Cristo A, con sus diferentes categorías menores, visitó el elenco de la localidad, en el inicio del grupo A. La sub 9 goleó sin contemplación 8 a 0 a Cardonal Norte. Mientras que la sub 13 se impuso 4 a 1. Finalmente, la sub 20, con ocho jugadores solamente, cayó goleada ante los locales 6 a 0.

El proximo martes continúa la acción, Guerreros de Cristo B sub 13 choca ante Deportivo Rayo Zuliano B en el grupo B, en la cancha Lino Alonso a partir de las 5.40 de la tarde.

La jornada la completan EF Cecilio Acosta enfrentando a Cóndor FC en la cancha La Tiendita y Venezuela Soccer recibe a Fundauam en la cancha del Colegio Claret.

Este año el torneo del fútbol zuliano se jugará por conferencias y cada fin de semana los clubes se estarán midiendo en sus diferentes categorías (sub 9 a la sub 20). La Conferencia Central, en Maracaibo, está dividida en dos grupos (A y B).