Arquero del Aston Villa fue atacado por aficionados del Manchester City (+Video)

mayo 23, 2022 - 11:15 am

El arquero del Aston Villa, Robin Olsen, fue agredido por aficionados del Manchester City que saltaron al campo del Etihad Stadium para celebrar el título ganado de la Premier League.

Cuando el finalizó el juego, la locura se desató en el Etihad Stadium y los futbolistas del Aston Villa buscaron salir lo antes posible del campo de juego, pero Olsen sufrió varios golpes por parte de los simpatizantes.

De manera inmediata, las autoridades de la institución emitieron un comunicado en el que confirmaron que investigarán el caso en cuestión. “El Manchester City desea disculparse sinceramente con el portero del Aston Villa, Robin Olsen, quien fue agredido después del pitido final en el partido de hoy cuando los fanáticos ingresaron al campo. El Club ha iniciado una investigación inmediata y, una vez identificado, el individuo responsable recibirá una prohibición indefinida de acceso al estadio”, publicó el club en sus redes sociales.

Sobre el final de la conferencia de prensa de Steven Gerrard, el entrenador fue consultado sobre si todos los jugadores pudieron salir sanos y salvos del terreno de juego una vez finalizado el partido.

“‘No. Esa es la respuesta. Mi portero fue atacado. Así que creo que esas preguntas deberían ir a Pep y al Manchester City”, respondió enojado por la situación que tuvo que vivir el sueco. Cuando se retiraba de la sala de prensa le preguntaron si tenía alguna lesión de gravedad y el ex volante contestó: “Voy a chequearlo ahora”.

Las redes oficiales del Aston Villa publicaron un comunicado aclarando que Olsen está “completamente bien”. Por otro lado, admitieron que no están seguros de si el incidente fue deliberado o un simple accidente durante los festejos. La visita aclaró que da por cerrado el asunto y que no presentarán ninguna denuncia.

Manchester City have apologised after Aston Villa goalkeeper Robin Olsen was assaulted during a pitch invasion.

Manchester City held off Liverpool to win the Premier League by a single point after scoring three goals in five minutes against Villa.

