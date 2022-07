Armand Duplantis logró nuevo récord mundial de salto con garrocha (Video)

julio 25, 2022 - 8:48 am

El sueco Armand Duplantis, la superestrella del salto con garrocha, batió este domingo su propio récord mundial con una marca de 6,21 metros para ganar el oro del Mundial de Eugene-2022, el único título que faltaba en su legendario palmarés.

Duplantis firmó una nueva hazaña en su país natal al saltar 6,21 metros en su último intento, superando por un centímetro el récord que logró en marzo al ganar el oro del Mundial de pista cubierta de Belgrado.

El campeón olímpico ya había dejado atrás a sus competidores y tenía asegurado el título, pero culminó su actuación con otra de sus gestas que puso el broche de oro al primer Mundial celebrado en territorio estadounidense.

Las gradas del Hayward Field de Eugene (Oregón) estallaron de júbilo y un extasiado Duplantis celebró el logro con una espectacular voltereta.

