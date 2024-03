Argentina le remontó a Costa Rica en el último amistoso de la gira

252154

La selección Argentina venció 3-1 a Costa Rica en el último amistoso de la doble fecha Fifa que se celebró en el Memorial Stadium de Los Ángeles.

Los goles fueron de Ugalde, Di María, Mac Allister y Lautaro Martínez, en un partido donde el conjunto de Lionel Scaloni comenzó perdiendo con gol de Ugalde, sin embargo, en el segundo tiempo reaccionó y pudo remontar.

Ángel Di María convirtió un golazo de tiro libre para igualar las cosas. Por su parte, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez sentenciaron el duelo.

La Albiceleste venía de derrotar a su similar de El Salvador por 3-0 y con esta victoria se va de la gira con un saldo de dos victorias en dos encuentros.

