Arabia Saudita sería la sede del Mundial 2034 al ser la única candidatura

-Arabia Saudita es el único país candidato a la organización del Mundial de fútbol de 2034, anunció este martes la FIFA, y ello debería conducir a su oficialización a finales de 2024 como sede del torneo si cumple con los requisitos técnicos.

El reino ultraconservador, que en los últimos años ha multiplicado sus inversiones en el deporte, organizaría el evento cuatro años después de que en 2030 lo hagan España, Portugal y Marruecos. En esa edición de 2030 están previstos además tres partidos en Sudamérica [Uruguay, Argentina y Paraguay.

El próximo Mundial, el de 2026, tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Por su política de rotación continental, la FIFA había “invitado” a presentar sus candidaturas para 2034 a los países miembros de las confederaciones de Asia y Oceanía.

Arabia Saudita ya había estado interesada en ser sede del Mundial de 2030, en un proyecto conjunto con Grecia y Egipto. Esa candidatura se abandonó en junio y el reino se centró entonces en la cita de 2034.

Indonesia contempló durante un tiempo presentar una candidatura conjunta con Australia o con otros países como Nueva Zelanda, Malasia o Singapur, antes de dar un paso atrás el 19 de octubre.

Por su parte, Australia, que en este 2023 albergó junto a Nueva Zelanda el Mundial femenino, aspiró a ser sede del gran evento masculino en 2018 y 2022, sin éxito. Este martes anunció su renuncia a competir por la sede de 2034, dejando el camino despejado a los sauditas.

Australia is strongly positioned to host future major tournaments including the AFC Women’s Asian Cup™ 2026 and 2029 FIFA Club World Cup™.



Full statement ⬇️