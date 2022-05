Aplazan el Gran Premio de Finlandia de MotoGP por tercer año consecutivo

mayo 25, 2022 - 10:37 am

El Gran Premio de MotoGP de Finlandia, inicialmente previsto como la 12ª prueba de la temporada el 10 de julio de 2022, ha sido anulado, anunciaron el miércoles la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y el promotor de MotoGP Dorna.

«Los trabajos de homologación en proceso sobre el circuito y la situación geopolítica en la región», situada a unos cien kilómetros de la frontera rusa, han llevado a la anulación de esta carrera, que debería haber tenido lugar en Kausala (sudeste), justifican en un comunicado la FIM, Dorna y la Asociación Internacional de Equipos de Carreras (IRTA por sus siglas en inglés, que reagrupa a las escuderías presentes en el más alto nivel deportivo).

Finlandia y su vecino sueco han decidido recientemente unirse a la OTAN debido a la ofensiva rusa contra Ucrania, una elección criticada por Moscú.

El KymiRing, nombrado así en honor al cercano río Kymi, es un circuito nuevo, situado a unos cien kilómetros al nordeste de la capital Helsinki, y a otros tantos de la frontera rusa, debería haber acogido el primer Gran Premio de motociclismo en suelo finlandés desde hace 40 años.

Con una longitud de 4,5 kilómetros, constituido por 21 curvas y con una recta de 1,1 km, la más larga de Europa, el circuito deberá esperar un año antes de estrenarse en MotoGP.

Entre las pruebas de Países Bajos en Assen el 26 de junio y de Reino Unido en Silverstone el 7 de agosto, no habrá ningún Gran Premio, en esta temporada 2022 que solo contará ahora con 20 circuitos.

