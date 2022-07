Anuncian fechas de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

julio 19, 2022 - 2:02 pm

A 6 años para la justa, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 anuncia el lunes 18 de julio la fecha de inauguración y clausura.

La fiesta deportiva mundial en la ciudad californiana se celebrará del 14 al 30 de julio, mientras que Juegos Paralímpicos tendrán lugar en la ciudad californiana del 15 al 27 de agosto.

Esta será la tercera ocasión en que Los Ángeles acoja la cita olímpica tras las ediciones de 1932 y 1984. Los Ángeles 2028 tomará el relevo de París, que organizará los JJ OO en 2024.

La ceremonia inaugural tendrá dos sedes: el SoFi Stadium, que acogió la última edición del Super Bowl de la NFL; y el LA Memorial Coliseum, estadio que ya fue utilizado en los JJ OO de 1932 y en los de 1984.

“Los Ángeles es un lugar especial para el deporte”, dijo Nicole Hoevertsz, vicepresidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), en un comunicado recogido por el diario Los Angeles Times.

Let the countdown begin! 🎉🥳🙌

The LA28 Olympic Games Opening Ceremony is set for July 14, 2028 and the LA28 Paralympic Games Opening Ceremony will kick-off August 15, 2028.

🔗: https://t.co/lnESDgmQl6 pic.twitter.com/zI4DNhlA7l

— LA28 (@LA28) July 18, 2022