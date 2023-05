Anthony Santander se fue para la calle en par de ocasiones

89250

Anthony Santander conectó vuelacercas desde ambos lados del plato y empujó cinco carreras en triunfo 9-4 de los Orioles de Baltimore sobre los Bravos de Atlanta.

El venezolano conectó jonrón solitario en la cuarta entrada antes de dar un grand slam en el séptimo capítulo. Fue el undécimo compromiso con dos jonrones o más en su carrera en la MLB.

¡GRAND SLAM DE ANTHONY SANTANDER! pic.twitter.com/kkpMJ4GG9y — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) May 6, 2023

El jardinero ha tenido un comienzo lento pero ha conectado cuatro cuadrangulares en sus últimos siete partidos y tiene tres juegos seguidos de múltiples imparables. Llega este año a 18 remolcadas y cinco jonrones.

Wílmer Flores salió como emergente para conectar un cuadrangular en la parte baja del octavo episodio para que los Gigantes de San Francisco vencieran a los Cerveceros de Milwaukee 6-4. El criollo, quien también dio vuelacerca el jueves, juega principalmente contra zurdos, por lo que ha sido titular en solo dos en los últimos seis compromisos de los Gigantes. Batea 262, pero necesita abrirse camino en la alineación de forma regular.

El zuliano Yonny Chirinos no estuvo en su mejor actuación y se fue sin decisión contra los Yankees permitiendo tres anotaciones y trío de hits en triunfo de Tampa 5-4. El derecho otorgó cuatro boletos y no ponchó a nadie. Chirinos no permitió carreras en las primeras cinco entradas pero se metió en problemas en el sexto episodio, al permitir doble de Gleyber Torres y luego dio un boleto para concluir su labor. Ambos corredores en circulación luego entraron en carrera. El pitcher de 29 años tiene efectividad de 1.86 con ocho ponches y seis bases por bolas en 19 2/3 de labor. Tiene récord de 1-0. Se enfrentará a Baltimore en su próxima salida el miércoles.

Haciendo su debut en la temporada, Antonio Senzatela permitió solo una carrera en cinco capítulos en derrota de Colorado ante Mets 1-0. El venezolano, quien se desgarró el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en agosto pasado, lamentablemente no recibió apoyo ofensivo de sus compañeros. Senzatela permitió tres imparables con una base por bolas y tres ponchados y la única carrera permitida fue producto de un cuadrangular de Brandon Nimmo en el cuarto capitulo. Realizó 69 lanzamientos y aún se le considera un miembro valioso de la rotación de los Rocosos.

