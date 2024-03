Anthony Davis tuvo una jornada histórica para la NBA en el triunfo de Los Ángeles Lakers

242724

El jugador de Los Ángeles Lakers, Anthony Davis, registró una jornada para los libros de la NBA en la victoria de su equipo 120-109 a los Minnesota Timberwolves.

Davis se despachó con 27 puntos, 25 rebotes, 5 asistencias, 7 robos y 3 tapones. Se convirtió en el primer jugador de toda la historia con un partido de más de 25 puntos, 25 rebotes y 5 robos.

Por su parte, LeBron James se fue con 29 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias, para ayudar a Los Ángeles a conseguir una importante victoria pensando en la clasificación.

Los Ángeles Lakers se ubican en la novena posición de la Conferencia Oeste con récord de 36-30, mientras que los Minnesota Timberwolves son terceros de la misma conferencia con 44-21.

Noticia al Día

