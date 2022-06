«Anita Álvarez estuvo 2 minutos sin respirar»: Andrea Fuentes tras salvarle la vida

junio 23, 2022 - 12:11 pm

La nadadora estadounidense Anita Álvarez se encuentra «bien» después de haberse desvanecido dentro del agua al término de su ejercicio en la ronda preliminar del Mundial que se está celebrando en Budapest, según informó su entrenadora, la española Andrea Fuentes.

«En otra ocasión también tuve que socorrerla, pero no fue tan grave. Hoy ha estado dos minutos sin respirar», dijo Fuentes en declaraciones a ‘El Partidazo’ de la Cadena Cope.

«Cuando una nadadora acaba lo primero que hace es respirar, ella se hundía y nadie reaccionaba, así que me he tirado yo», explicó.

La nadadora estadounidense comenzó a desvanecerse en el agua y Fuentes tuvo que lanzarse para sacarla de la piscina, ayudada por un auxiliar del campeonato.

«Los médicos insisten en que todo está bien (…) Los deportistas ponemos el cuerpo al límite, ha descubierto hoy donde está su límite», comentó. «Estoy que no me lo creo. Ha sido apoteósico, Anita no respiraba.

La he intentado despertar a bofetadas y abriéndole la mandíbula», sentenció Andrea Fuentes. La americana finalizó en séptima posición la prueba con una puntuación de 87.6333, justo por detrás de la española Iris Tió, que concluyó sexta.

