Andy Ruiz explica por qué «Canelo» no quiere pelear contra mexicanos

Hace unos días atrás, Saúl «Canelo» Álvarez dijo en una entrevista con TV Azteca que no le interesaba subirse al cuadrilátero para enfrentar a otro boxeador mexicano.

«Represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido», señaló el campeón indiscutido del peso supermediano, generando todo tipo de comentarios y opiniones a través de las redes sociales.

En ese contexto, Andy Ruiz (su ex compañero cuando formaba parte del equipo de Eddy Reynoso) dio una explicación de las declaraciones del tapatío.

«Porque un mexicano contra un mexicano es difícil, porque sabemos que estos mexicanos no se van a rendir, ya sabes. Así que, una pelea de dos mexicanos seguro puedes esperar que será una guerra, todo será acción», expresó.

De igual forma, “The Destroyer”, quien viene de ganar el pasado fin de semana al cubano Luis “King Kong” Ortiz, reconoció a «Canelo» como uno de los mejores púgiles del mundo y aseguró que su compatriota se ha ganado el derecho a decidir contra quién quiere enfrentarse.

“Podría pelear con quien quiera, es el tipo principal, ¿sabes?, es un campeón, siento que ya está en ese nivel en el que ya demuestra tanto que ni siquiera necesita probar nada, así que con cualquiera. Creo que sólo quiere obtener las peleas grandes”, aseveró.

La única pelea de «Canelo» contra otro mexicano

La única vez que Álvarez decidió pelear contra un compatriota suyo fue el 6 de mayo de 2017, cuando se midió ante Julio César Chávez Jr.

Esa noche, el oriundo de Guadalajara se llevó la victoria por decisión unánime en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

