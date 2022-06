Andy Murray pasó a cuartos de final en Stuttgart

junio 9, 2022 - 1:24 pm

El escocés Andy Murray clasificó a cuartos de final en Stuttgart, siendo la primera vez que alcanza esta instancia en un torneo ATP desde mediados de enero.

Murray se impuso sobre el kazajo Alexander Bublik con parciales de 6-3, 7-6 (7/4) este jueves en el césped del torneo alemán. El británico, que se enfrentará a Stefanos Tsitsipas (N. 5 del mundo) el viernes, dio la vuelta a una situación complicada en el segundo set, después de ir perdiendo por 5 juegos a 2, para acabar ganando la manga en el ‘tie-break’.

El exnúmero 1 mundial y doble ganador de Wimbledon (2013, 2016) se mostró satisfecho después de su victoria lograda tras 1h45 de juego: «Está bien volver a cuartos de final. Es una victoria sólida y ahora voy a intentar alcanzar las semifinales», dijo.

"He's predictable in his unpredictability" @andy_murray on facing Bublik 😂#BOSSOPEN @theweissenhof pic.twitter.com/79XgqfUW7r

— Tennis TV (@TennisTV) June 9, 2022