Andrés Guardado se retiró de la selección mexicana

-No habrá sexto mundial. El mediocampista Andrés Guardado anunció su retiro de la selección mexicana de fútbol tras 16 años y 180 partidos con la camiseta verde, siendo el jugador con más actuaciones en la historia tricolor.

El actual jugador del Real Betis de la Liga Santander y capitán de México confirmó su retiro a través de dos emotivos videos publicados en sus redes sociales.

“Ya lo había dicho hace tiempo, pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en mi selección. Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento. Llegó el final de este sueño”, escribió el “Principito”.

“Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito. Todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día a día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años”, agregó.

¿Seguirá en Europa?

Guardado participó en cinco Mundiales con la selección de México y quedó a las puertas de convertirse en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo, un récord que buscará perseguir su compañero Guillermo “Memo” Ochoa.

Asimismo, ahora el gafete de capitán de la selección mexicana quedará vacante, aunque por el momento lo puede tomar el “Memo”.

Por otra parte, todo indica que el mediocampista de 36 años renovará con el Betis hasta 2024, según informa la cadena ESPN. Por lo que el “Principito” seguiría en la élite del fútbol europeo.

