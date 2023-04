77467

-En el desarrollo del juego entre los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland, el camarero venezolano Andrés Giménez, golpeó la cabeza del umpire de segunda Larry Vanover. El barquisimetano impactó la humanidad de Vanover tras un lanzamiento de corte que se dirigía al plato para impedir la segunda anotación de los Yankees.

El umpire, de 67 años, al recibir el fuerte pelotazo por parte del criollo, abandonó el partido en el quinto episodio. Después del extrabase de Kyle Higashioka, Giménez fue cargado con error, por lo que el careta de los Yankees avanzó a la segunda almohadilla.

El réferi principal del encuentro, Chris Guccione, manifestó que Vanover perdió la conciencia tras el fuerte pelotazo en el que tuvo que abandonar el juego bajo la ayuda de asistentes médicos. Vanover se bajo observación en un hospital cercano al Progressive Field.

“Van a hacerle una prueba de conmoción cerebral y parecía coherente y que sabía lo que estaba pasando», indicó Guccione a la agencia de noticias AP. «Él tenía la mirada vidriosa. Quizá pase el resto de la noche en el hospital. Fue aterrador. Es muy difícil concentrarse después de ver cómo atropellan a un compañero. Pero me dieron actualizaciones y yo estaba como, ‘Muy bien. Está bien. Está en buenas manos’. Así que seguimos adelante», finalizó.

