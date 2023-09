Andrés Giménez despachó su jonrón 15 en 2023: René Pinto también la botó (+Video)

160177

-El venezolano Andrés Giménez sacudió su jonrón número 15 en la presente temporada con los Guardianes de Cleveland, este martes 26 de septiembre.

Giménez la sacó en el tercer capítulo en el encuentro contra los Rojos de Cincinnati. El nativo de Barquisimeto, estado Lara, la desapareció por el jardín derecho del Progressive Field, con una distancia de 419 pies.

El ganador del Guante de Oro 2022 se la botó al abridor de Cincinnati, Hunter Greene, con la cuenta una bola y dos strikes

El criollo tiene dos vuelacercas en sus últimos tres partidos con Cleveland, y en su carrera ya tiene 40 bambinazos.

De igual modo, el venezolano René Pinto bateó su sexto jonrón de la temporada ante el pitcher Tanner Houck, en la victoria 7-5 de los Rays de Tampa Bay sobre los Medias Rojas de Boston.

El maracayero sonó su estacazo en el tercer episodio por el jardín central del Fenway Park, con una distancia de 424 pies, con el dominicano Manuel Margot en circulación.

René Pinto clears the wall and the @RaysBaseball take a 7-0 lead! 😤 pic.twitter.com/Y8Qmy0AzPe