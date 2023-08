Andrés Galarraga le respondió a Juan Vené en un comunicado

143738

-El exgrandeliga venezolano Andrés Galarraga respondió a las declaraciones del periodista Juan Vené, quien aseguró en una transmisión en vivo con el actor Franklin Virgüez que el pelotero no tuvo cáncer cuando militaba con los Bravos de Atlanta en las mayores durante la temporada 99.

El caraqueño, de 62 años, desmintió las palabras del periodista a través de un comunicado que hizo público por intermedio de la agencia que lo representa.

Recordemos que Vené en la transmisión de Instagram live con el actor, aseguró que conversó con dos médicos del equipo de Atlanta, quienes le expresaron que el tumor que presentó Galarraga era benigno.

«El 15 de agosto, 2023, el periodista de nombre Juan Vené hizo declaraciones falsas y ofensivas en las redes sociales el cuál afirmó que dos doctores no identificados en la organización de los Bravos de Atlanta le informaron que nunca tuve cáncer. Sus declaraciones no tienen base y no son ciertas», reza parte del comunicado.

«Primero, y me entristece tener que responder a esa declaración, sí padecí de cáncer (…) Sus declaraciones no solamente malinterpretan mi historia, pero también minimizan el valor de todos los que han estado junto a mí incluyendo a mi familia, amigos, compañeros de equipo, jugadores, fanáticos, doctores, a la organización de los Bravos de Atlanta y Major League Baseball», precisó.

Por otra parte, el “Gato” segura que Juan Vené tiene «malicia en su corazón» al poner en duda su diagnóstico de aquella época que le hizo recordar momentos difíciles para él y su entorno familiar.

El legendario primera base caraqueño en la temporada 1999 se disponía a jugar su segunda campaña con los Bravos de Atlanta, cuando presentó dolores en su espalda. Al realizarse los exámenes médicos con los doctores de la organización, los mismos le confirmaron que tenía linfoma non hodgkin, un tipo de cáncer originado en el sistema linfático.

