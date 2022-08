Andrea Dovizioso se retira de la MotoGP tras el Gran Premio de San Marino

agosto 5, 2022 - 10:28 am

El italiano Andrea Dovizioso, subcampeón en tres ocasiones en el Mundial de MotoGP, se retirará de la categoría reina antes de que acabe la temporada después del Gran Premio de San Marino a inicios de septiembre, anunció el jueves su equipo.

Dovizioso, de 36 años, había previsto inicialmente quedarse en el equipo hasta el final de temporada, pero «recientemente ha decidido retirarse durante la carrera en su casa, en Misano», que tendrá lugar el próximo 4 de septiembre en Italia, explicó el constructor japonés, citó AFP.

«Lamentablemente, la MotoGP ha cambiado de manera profunda en los últimos años. La situación desde entonces es muy diferente: no me he sentido nunca cómodo con la moto y no he estado en condiciones para explotar al máximo su potencial», comentó el italiano citado en el comunicado.

Dovizioso ocupa actualmente la 22ª posición en la clasificación general de pilotos antes de la vuelta de la temporada tras el parón este fin de semana, en Gran Bretaña. El británico Cal Crutchlow, piloto de pruebas oficial de Yamaha, ocupará el puesto del italiano para las últimas seis carreras de la temporada.

Los triunfos de Andrea Dovizioso en la MotoGP

Presente en MotoGP desde 2008, Dovizioso ha ganado 15 Grandes Premios y ha subido al podio en 62 ocasiones. Campeón del mundo en la categoría 125cc en 2004, se quedó en tres ocasiones a las puertas de ganar la corona en MotoGP (2017, 2018, 2019), derrotado las tres veces por el español Marc Márquez (Honda).

Durante su carrera, el transalpino ha corrido para Honda (2008-2011) y tuvo un primer paso por Yamaha durante la temporada 2012 antes de unirse un año más tarde a Ducati, hasta 2020. Regresó en la segunda mitad de la temporada 2021 a Yamaha, después de un periodo sabático a la espera de una buena oportunidad.

AFP