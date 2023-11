182987

Los chiquitos de la casa

-La escuela de karate Hiroshima Shudokan cuenta con alumnos de diversas edades, pero la mayoría son niños de seis a 12 años, quienes nos describieron la disciplina de este arte marcial y lo que significa para cada uno de ellos. La academia tiene su sede principal en el sector la Limpia de Maracaibo.

Desde temprana edad, muchos de ellos han sentido amor por el karate, al que definen como arte y esencia para el uso como defensa personal no violento.

“Del karate he aprendido que debo utilizarlo como defensa personal, más no como violencia. En el colegio sufrí de bullying y desde que me inscribieron me enamoré de este arte que consiste en bloqueo, defensa, golpe y técnica”, destacó Carlos Rodríguez, quien tiene 11 años y cursa el primer año de bachillerato.

Carlos Rodríguez, 11 años

Por su parte, Maibe Martínez, de ocho años, desea triunfar en la disciplina para representar a Venezuela en futuros eventos internacionales, admirando a Ralph Macchio, quien le dio vida a Daniel LaRusso en la película Karate Kid.

“Me gustó el karate desde que me llegué a la academia. Quiero ser una gran karateca y representar a mi país”, destacó Martínez.

Maibe martínez, ocho años

Muchos de ellos desean ser instructores y competidores, tal es el caso de Victoria Ramírez, quien tiene nueve años de edad y cursa cuarto grado en primaria.

“Deseo ser instructora y competidora. Del karate he aprendido el respeto, la defensa personal, los bloqueos y técnicas”, comentó Ramírez, que al igual que su compañero Luis Cerna, de nueve años, coincidieron que en el karate han desarrollado nuevas habilidades.

Victoria Ramírez, nueve años

Luis Cerna, nueve años

Emmanuel Rodríguez, de ocho años, expresó: “Quiero ser maestro para ayudar con mis conocimientos a otras personas que desean entrar en el karate”.

Enmanuel Rodríguez, ocho años

Mientras que, Sebastián Álvarez, de diez años, nos contó su admiración y respeto por su sensei Otsirc Angulo, quien lo ha ayudado en su formación durante su estadía en la escuela de artes marciales. “Hubo momentos en los que no quise continuar, pero mi instructor me inspiró para seguir aquí”.

Sebastián Álvarez, diez años

Los niños integrantes la escuela Hiroshima Shudokan, han desarrollado en las artes marciales una excelente oportunidad para su crecimiento en autoestima, disciplina, responsabilidad, concentración y autodefensa personal, valores que un futuro les permitirá crecer como personas de bien dentro de la sociedad venezolana.

Fotos: José López / Hiroshima Shudokan

Lee más: Ronald Acuña Jr. llena de ilusión a la fanaticada venezolana con importante anuncio (Video)