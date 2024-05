Alexia Putellas renovó su contrato con Barcelona hasta 2026

Alexia Putellas renovó su contrato con Barcelona hasta el año 2026 y continuará dos temporadas más en el club de su vida, en el que lleva desde 2012.

Cabe destacar que la mediocampista es la jugadora con más títulos y la tercera con más partidos en la historia del club.

Por otro lado, la española ha conquistado 24 títulos y 2 Balones de Oro en su exitoso y ganador ciclo con el conjunto blaugrana.

“Es un día muy feliz y espero que para todos los culés también. Tengo muchas ganas de continuar el camino en el que estamos y ganar más títulos. Muy orgulloso de decir que soy el Barça y lo seguiré siendo” comentó Putellas.

Noticia al Día

