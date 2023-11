Álex Márquez se llevó la carrera sprint de Malasia (+Videos)

181520

-El piloto español Álex Márquez ganó la carrera sprint del MotoGP de Malasia este sábado, por delante de su compatriota Jorge Martín y del italiano Francesco Bagnaia.

Márquez llegó a la meta con su Ducati casi 1,6 segundos por delante de Martín, quien redujo la diferencia con Bagnaia en su contienda por el campeonato a 11 puntos.

El español, que salió en cuarta posición, logró su segunda victoria en esprint de la temporada tras la de Silverstone en agosto.

“Hoy (sábado) quería ganar absolutamente. Tenemos un muy buen ritmo aquí así que incluso para mañana (domingo) tenemos una posibilidad para el Gran Premio”, declaró Márquez.

“Fue una carrera impresionante, el ritmo era increíble con una gran lucha. No hice una buena salida e intenté recuperar posiciones. Creía que podía ganar pero estoy contento con mi segunda posición, es una buena actuación y habrá que reiterar esto mañana (domingo)”, explicó el madrileño.

La carrera fue particularmente decepcionante para el campeón Bagnaia, que comenzó desde la ‘pole’ con su Ducati y lideró durante la mitad de las 10 vueltas, antes de pasar al tercer lugar. Enea Bastianini, compañero de equipo de Bagnaia en Ducati, llegó en cuarto posición.

