Alemania albergará la Eurocopa 2024: Estas serán sus sedes

mayo 10, 2022 - 3:54 pm

La UEFA anunció este martes que la Eurocopa 2024 se celebrará en Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio.

El Comité Ejecutivo del ente rector del fútbol europeo aprobó el calendario definitivo del torneo que incluye por primera vez la sostenibilidad como criterio en el reglamento del mismo

El Allianz Arena de Múnich y el estadio Olímpico de Berlín serán los escenarios del partido inaugural y de la final, respectivamente, de la Eurocopa 2024.

El encuentro inaugural lo jugarán los equipos A1 y A2 el viernes 14 de junio. Será el único partido de ese día. El 15 en Colonia se jugará el encuentro A3-A4, así como en Berlín el B1-B2 y el B3-B4.

🗓️ The @EURO2024 match schedule has been finalised.

🇩🇪 14 June: Fussball Arena in Munich to host opening match.

🏟️ 14 July: Olympiastadion Berlin to stage final.

Matches in each #EURO2024 group will also reduce travel distances for teams and fans between the host cities.

— UEFA (@UEFA) May 10, 2022