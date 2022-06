Áleix Espargaró logra la pole position en el GP de Cataluña de MotoGP

junio 4, 2022 - 11:27 am

1888253

El español Aleix Espargaró (Aprilia) saldrá el domingo de la primera posición de la parrilla en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, novena manga del Mundial, tras lograr este sábado su segunda pole position de la temporada.

En las clasificatorias, Espargaró, actual segundo en el Campeonato del Mundo, fue más rápido que el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) y que el líder francés de la general Fabio Quartararo (Yamaha), que completan la primera línea de salida.

Actualmente, sólo ocho puntos separan al galo del español en la clasificación del Mundial de la categoría reina del motociclismo.

Con temperaturas superiores a los 30 grados en el aire y los 55 grados en pista, «las condiciones eran superdifíciles», reconoció Espargaró.

Para lograr la pole, «di una vuelta completamente loca, yendo al límite en cada curva», reconoció el español tras haber hecho un nuevo récord del circuito, superando el que había establecido él mismo poco antes por la mañana.

Lee también: La polaca Swiatek conquista su segundo Roland Garros

Tras los tres primeros, la segunda línea de la parrilla — 100% Ducati — estará ocupada por el francés Johann Zarco (Ducati-Pramac).

El italiano Enea Bastianini (Ducati-Gresini), actual tercero del campeonato, no tuvo su mejor día y partirá de la 14ª plaza el domingo. El portugués Miguel Oliveira (KTM), que se impuso el pasado año en este circuito, saldrá de la 16ª posición.

Ha sido sustituido por el alemán Stefan Bradl, que partirá de la 21ª plaza el domingo.

El hermano de Marc, Álex Márquez, no pudo disputar las clasificatorias tras sufrir una dura caída. Fue evacuado al centro médico y por ahora no hay ninguna información sobre si estará o no en la carrera del domingo.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP