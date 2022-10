Alberto Nino Valencia, nuevo DT del Herrera FC de Panamá

1923179

– El entrenador venezolano Alberto Nino Valencia regresó al fútbol profesional panameño de primera división, para dirigir ahora al Herrera FC, club al que permanecerá por los próximos 18 meses, con opción a una renovación por año y medio más, en un proyecto a mediano y largo plazo que espera la directiva de la “Berraquera” consolidar con el tiempo.

En su tercer equipo en el que laborará en la liga canaleña y luego de un exitoso paso por el Atlético Chiriqui, al que llevó a semifinales, Valencia espera consolidar su idea ahora en un equipo que necesita volver a ser protagonista como en el 2021, cuando llegó a ser subcampeón, pero en la actualidad marcha último de la Conferencia Oeste con una sola victoria en doce presentaciones.

Tras estampar su firma, el estratega declaró lo siguiente; “las expectativas son las de siempre, este es un club que necesita más de mi experiencia, estabilizar las estructuras deportivas en las categorías base, creo que eso fue lo que más me motivó de aceptar el proyecto, durante esta semana de conversaciones que tuve con el presidente (Bosco) Mendoza y con el vicepresidente (Eliecer) Ramos, lo que me llevó a la decisión de aceptarlo, porque me van a dar totalmente el control del proyecto en las categorías menores y segunda liga, entonces me parece que vamos a tener un control total de lo que es el producto deportivo y de ahí partir con una ideología que va a tener Herrera FC a partir de este momento”.

En cuanto a cómo ha podido observar al grupo de jugadores que ahora están a su cargo, el DT manifestó que “hemos tenido una semana de adaptación por parte de ambas partes (jugadores y cuerpo técnico), son futbolistas con unas características importantes, donde espero tratar de colocar un poco mi idea, colocarle un poco de lo que me gusta a mí dentro del campo de juego y esperemos que ellos tomen la conciencia y la madurez para poder asimilarlo y hacer de los cuatro juegos que quedan en el semestre que den un salto de calidad a través de los resultados, si no, preparar bien a un grupo en la fase de pretemporada y pensar en el 2023”.

Expresó que ha firmado por año y medio y contará con su gente de confianza a su alrededor. “Se hizo un contrato por un año y medio, con la posibilidad de hacer una extensión de año y medio más para tres. Estamos dentro de una evaluación de ambas partes (directiva y cuerpo técnico) y de ahí vamos a partir a futuro cuando las cosas estén marchando bien en todos los aspectos”.

En lo que respecta a cuál va a ser la diferencia entre su anterior experiencia y ahora con este club, expuso Valencia que ahora tiene “más conocimiento de la liga, más el conocimiento de los jugadores de Panamá, de su manera de pensar, de jugar y desarrollarse cuando son jóvenes, cuando son profesionales adultos o profesionales intermedios, entonces creo que hay una experiencia bastante importante, donde vamos a poder sacarle provecho a cada uno de los elementos y así poder desarrollarlos a nivel profesional y los que son profesionales consolidarlos en sus carreras”.

