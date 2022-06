Al-Khelaifi: «Rechacé $190 millones del Madrid por Mbappé»

junio 22, 2022 - 4:43 pm

Nasser Al-Khelaifi, presidente del París Saint-Germain, informó que en este mercado de transferencias rechazó una oferta de 180 millones de euros del Real Madrid por el delantero Kylian Mbappé.

«Rechacé 180 millones el pasado verano del Real Madrid porque sabía que Kylian quería quedarse en el PSG. le conozco muy bien, sé lo que quiere él y su familia, y no se mueven por dinero. Ha elegido jugar aquí por su ciudad, su club y su país, y por el proyecto deportivo. Él solo piensa en jugar y en ganar», declaró al diario MARCA.

De la misma manera, Al-Khelaifi respondió a Javier Tebas. El presidente de LaLiga acusó al PSG de infringir las normas del fair play financiero debido a los contratos millonarios que paga a pesar del balance negativo que han registrado sus finanzas.

«Lo que hacemos, lo hacemos porque sabemos que se puede. No es nuestro estilo hablar de otras Ligas, clubes o Federaciones. No vamos dando lecciones y no vamos a permitir que nadie nos dé lecciones. Todos los años es lo mismo. Vamos a seguir construyendo nuestro proyecto», aseveró.

El intento de fichaje de Mbappé por el Real Madrid es uno de los casos de transferencias más con más repercusión mediática de los últimos años. A pesar de tener un acuerdo verbal desde hace más de un año con el club español, delantero francés decidió quedarse con el PSG.

Javier Tebas respondió a Al-Khelaifi

Javier Tebas criticó a Nasser Al-Khelaifi a través de sus redes sociales por las declaraciones del catarí en la entrevista con el periódico español.

“Lo de Al-Khelaifi es otro nivel. Nos toma a todos por tontos (ni él se cree sus mentiras) y se presenta en MARCA a dar lecciones con soberbia y arrogancia de nuevo rico. Las normas no existen para el PSG. Seguiremos luchando por un fútbol sostenible y sin trampas”, apuntó.

