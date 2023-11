Águilas incorpora a Freddy Galvis y a tres nuevos peloteros en el roster

186704

Águilas del Zulia hizo oficial la llegada del campocorto Freddy Galvis para la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana del Beisbol Profesional (LVBP). El infielder oriundo del estado Falcón, se uniformará nuevamente con los rapaces tras siete campañas de ausencia.

Galvis ya fue inscrito en el roster emplumado para brindar experiencia y solidez defensiva en el conjunto naranja que en esta campaña cuenta con la incorporación de juventud y veteranía para acceder nuevamente a un todo contra todos.

En el nuevo roster alado ingresaron Freddy Galvis (SS), Gustavo Rodríguez ( PD) Raúl Rangel ( PD) y Alexander Suárez (OF), en sustitución de Jackson Chourio ( OF) Yonathan Perlaza (OF) Luis Cedeño ( PD) y Carlos Quevedo ( PD) .

Roster de la semana

Ingresan: Freddy Galvis (SS), Gustavo Rodríguez ( PD) Raúl Rangel ( PD) y Alexander Suárez ( OF) ….Salen: Jackson Chourio ( OF) Yonathan Perlaza (OF) Luis Cedeño ( PD) y Carlos Quevedo ( PD) . 👇⚾🦅 #Águilas #AlaCarga pic.twitter.com/E8bHSQkxmj — Águilas del Zulia (@aguilasdelzulia) November 21, 2023

