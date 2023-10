165362

Águilas del Zulia tuvo su primera práctica con jugadores de posición, este lunes 9 de octubre, en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo.

El quinto día de pretemporada del conjunto rapaz asistieron 14 jugadores y los técnicos Russell Vásquez y Raineiro Coa.

Los jugadores del cuadro Luis Castro, Carlos Herrera, José Colmenares, Deiner López, Oscar Cedeño, Nerwilliam Cedeño, Audie Jiménez, Keine Urdaneta, Gustavo Cardozo, los jardineros Álex Romero, Alexander Suárez, Endry García, el lanzador José “Chino” Flores y el receptor Luis Hernández fueron la novedad.

“Me siento bien, contento de estar de nuevo con el equipo”, acotó Álex Romero, quien está a 16 imparables de arribar a la cifra de 1000 en la liga.

“No llevo esa cuenta”, bromeó el experimentado jugador. “Vamos a esperar que llegué ese momento, uno a la vez”.

Uno que se puso por primera vez el iniforme naranja y negro fue el utility Luis Castro, adquirido vía cambio durante el año desde los Bravos de Margarita.

“Contento de jugar con las Águilas. Me gusta el estadio. Cuando me informaron del cambio, me gustó. Quiero ganar y ayudar al equipo”, comentó Castro, quien viene de jugar en Liga Independiente.

Otra de las novedades fue la presencia del pitcher José “Chino” Flores. El diestro formó parte de la rotación zuliana el año pasado en la primera mitad de la temporada.

“Vengo con la misma disposición de siempre, puedo ser abridor o relevista”, explicó Flores, quien se prepara para su tercera campaña con el equipo.

Entre los jóvenes que buscan debutar en el circuito doméstico se encuentran Nerwilliam Cedeño, jugador perteneciente a la organización de los Padres de San Diego. En dos categorías dió 56 imparables, entre ellos 12 dobles, siete para la calle, 37 empujadas y ocho bases robadas.

“No vengo con una recomendación fija de la organización, tratar de jugar todos los días, mejorar y ayudar al equipo”, dijo en tono entusiasmado el nativo de Caja Seca, al sur del lago de Maracaibo.

La novedad en el terreno de juego fue el primer Live BP para los lanzadores

Carlos Quevedo, Francisco Carrillo, Jefferson Medina, Alejandro Chacín, Ismael Guillón, Elvis Araujo y Alvin Herrera, quienes enfrentaron a bateadores como Álex Romero, José Salas, Carlos Herrera, Luis Castro, Deiner López, entre otros.

Roster de pretemporada

Lanzadores: Alejandro Chacín, Ismael Guillón , Eudis Idrogo, Luis Cedeño, Elvis Araujo, Andrés Parra, José Moreno, Deretd Parra, David Morillo, Henry Gómez, Roysbell Santodomingo, Francisco Carrillo, José Dávila, Carlos Quevedo, César Álvarez, Luis Moncada, Alexis Tapia, Jefferson Medina, Amilcar Medina, Wiber Rodríguez, José Flores,

Receptores: Nehomar Caldera, Derwin Andrade, Diego González, Humberto Tiberi, Luis Hernández.

Invitados: Alvis Herrera, Carlos Naveda, Luis García, Kleyderve Andrade.

Infielders: José Salas, Luis Castro, Carlos Herrera, José Colmenares, Óscar Cedeño, Nerwilliam Cedeño, Andry Jiménez, Keine Urdaneta, Gustavo Cardozo, Deiner López.

Outfielders: Alexander Suárez, Endry García.

Técnicos: Gustavo Molina, Guillermo “Memo” Larreal, Alex Delgado, Mario Labastidas, Gary Villalobos Russell Vásquez, Raineiro Coa.

Con información de prensa Águilas

Fotos: José López