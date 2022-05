Aficionados del Saint-Étienne invadieron el campo y agredieron a jugadores del equipo rival (+Video)

mayo 30, 2022 - 2:19 pm

1887043

Tras la derrota de su equipo por 2 a 1, jugando contra el Auxerre, los hinchas del Saint-Etienne irrumpieron violentamente en el terreno de juego del estadio Geoffroy-Guichard, la noche del domingo, desatando una inquietante ola de violencia.

El Saint-Etienne jugaba en casa y su derrota lo condena a bajar a segunda división. La hinchada del legendario equipo francés transformó la histórica derrota en un espectáculo lamentable: usando petardos, fumígenos, granadas de mano artesanales, destruyendo vallas e instalaciones.

Ante la propagación inquietante de la violencia, fuera del campo de fútbol, el prefecto regional, representante del Estado, dio la orden de «intervención expeditiva» de las fuerzas antidisturbios.

Varios centenares de antidisturbios, pertrechados de cañones de agua y gases lacrimógenos intervinieron con gran rapidez. Ante la resistencia de los alborotadores, los antidisturbios se vieron «forzados» a tomar todas las instalaciones del estadio, gradas, vestuarios, duchas, servicios deportivos.

Desde hace un año, aproximadamente, son recurrentes los estallidos de violencia, de muy diverso origen, no siempre «multicultural».

A primeros de este mismo mes de mayo, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) dirigió una severa carta / informe a los presidentes de clubs, árbitros y jugadores, insistiendo en la “gravedad inquietante” de los estallidos de violencia recurrente.

Saint-Étienne just got relegated to Ligue 2 in front of their fans and fucking hell this pitch invasion is absolute chaos 🤯

Saint Etienne are relegated to Ligue 2… This is carnage. pic.twitter.com/qIwpvJ6zOT

Footage of Saint-Étienne fans throwing flares and storming the pitch after losing the relegation playoffs against Auxerre.

Saint-Étienne go down after an 18-year stay in the top flight of French football.

(via @Site_Evect) pic.twitter.com/XsZd2nxUWb

— ESPN FC (@ESPNFC) May 29, 2022