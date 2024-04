Adrian Newey dejaría Red Bull para sumarse a Ferrari

Según informa Tobi Grüner, Adrian Newey, jefe de Red Bull, anunciaría su salida de la escudería en los próximos días y su destino estaría en Ferrari.

Newey tiene contrato hasta 2025, pero ya tendría la decisión tomada de dejar el equipo con el que Max Verstappen va rumbo a su cuarto mundial consecutivo a finales de la presente temporada.

“El cerebro es tan buscado en el mercado como los mejores pilotos del circuito. También se encuentra en un rango de precios similar en términos de salario. Recibe un salario anual de diez millones de libras”, señala el medio Auto Motor und Sport en un artículo publicado este jueves.

“Y creen que Ferrari podría ser su destino. Destaca la prensa alemana las veces que se le ha visto en el aeropuerto de Bolonia, quizá de camino a Maranello. Si eso fuera cierto, entonces Frédéric Vasseur habría formado un súper equipo con Hamilton, Leclerc y Newey…”, dicen.

Noticia al Día

