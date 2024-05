Adrian Newey dejará Red Bull en 2025

Red Bull anunció que Adrian Newey, jefe de ingeniería, abandonará el equipo en el primer trimestre de 2025 para centrarse en el desarrollo final y la entrega del primer hipercoche de Red Bull, el RB17. Seguirá involucrado y comprometido con este proyecto hasta su finalización.

“Durante casi dos décadas, ha sido un gran honor para mí haber desempeñado un papel clave en el progreso de Red Bull Racing, desde un recién llegado hasta un equipo ganador de múltiples títulos. Sin embargo, siento que ahora es un momento oportuno para entregar la batuta a otros y buscar nuevos desafíos para mí”, comentó Newey.

Por otro lado, concluyó: “Estoy seguro de que el equipo de ingeniería está bien preparado para el trabajo previo a la evolución final del auto, por el período de cuatro años establecido por este reglamento. A título personal, también quiero agradecer a los accionistas, al fallecido Dietrich Mateschitz, Mark Mateschitz y Chalerm Yoovidhya por su inquebrantable apoyo durante mi estancia en Red Bull, y a Christian [Horner], que no solo ha sido mi socio comercial, sino también un amigo de nuestras respectivas familias. Además, gracias a Oliver Mintzlaff por su dirección y a Eddie Jordan, amigo cercano y manager”.

Adrian Newey ha trabajado durante 19 temporadas con Red Bull, una sociedad que por el momento logró 117 victorias, 272 podios y 13 mundiales (7 mundiales de pilotos y 6 de constructores). Un ciclo histórico para el equipo.

BREAKING: Red Bull confirm Adrian Newey will leave the team in early 2025#F1 pic.twitter.com/x0IEZfzYNg