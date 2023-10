A Modric no le gusta ser suplente en el Madrid

166455

-El centrocampista croata Luka Modric, quien milita en el Real Madrid, manifestó que su nuevo rol de suplente en el conjunto blanco ha sido una experiencia nueva que acepta, más no le agrada, ya que siempre quiere competir dentro de las canchas de juego.

«Esta es una situación nueva para mí. Es verdad que ya no juego como antes, ni tanto como me gustaría. Siempre quiero jugar, no quiero vacaciones. Así me siento mejor y me preparo mejor para los partidos», manifestó Modric durante la previa ante el duelo de su selección contra Turquía.

«Esta situación puede tener algunas ventajas para el futuro, pero quiero jugar cada tres días si es necesario. Esto es un proceso normal, natural y lo acepto y tengo que prepararme mentalmente y seguir adelante», añadió el croata en referencia a su papel dentro del Real Madrid.

Por otra parte, comentó: «Me siento bien físicamente y motivado, me siento bien, lleno de energía; de lo contrario, difícilmente podría liderar a Croacia como capitán»

Modric tuvo palabras de elogio para su compañero de equipo, Arda Guler, quien no ha debutado oficialmente con el equipo blanco a causa de sus lesiones.

«Guler es un gran chico con un talento extraordinario. Es una pena que por una lesión no haya tenido todavía oportunidad de demostrarlo ante la afición del Real Madrid», dijo Modric, preguntado por los medios de comunicación de Turquía.

«Tiene una carrera brillante por delante y dará mucha felicidad a los aficionados del Real Madrid», indicó sobre el jugador turco, al que se compara con el propio Modric. «Se le debe dejar ser Arda Guler y no se le debe presionar ni comparar con nadie. Ni siquiera conmigo».

Noticia al Día con información de EFE

Lee más: Hace 12 años la Vinotinto le ganó a Argentina con golazo de Amorebieta (Video)