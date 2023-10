Súper Fresh Market celebra su 20 aniversario con la rifa de un carro y tres motos eléctricas

163169

Los clientes de Súper Fresh Market son los principales protagonistas de la celebración de su 20 aniversario con la rifa de un vehículo NISSAN-Almera 0 KM y tres motos eléctricas, al realizar una compra mínima de $50 que incluya al menos 5 productos de las marcas patrocinantes.

Esta promoción, llamada “Aniversario sobre Ruedas”, estará vigente desde el 2 de octubre al 31 de diciembre 2023, en las tres sedes de Súper Fresh Market ubicadas en C. C. Centro Norte de Av. Fuerzas Armadas, C. C. Delicias Norte y Calle 76.

El sorteo se efectuará el 5 de enero del 2024 y para participar también deben llenar el cupón y depositarlo en los buzones identificados con la promoción desde donde saldrán los ganadores del carro y las tres motos eléctricas.

Pedro Ballesteros, director de operaciones de Súper Fresh Market, destacó: “Nosotros encontramos en esa luz que se estaba apagando, el camino para lograr el éxito y con mucho sacrificio, muchas horas hombres de dedicación, muchas horas de sueño dedicada, estamos hoy celebrando con la frente en alto y dándole a Venezuela la oportunidad de revivir los momentos que se vivían en el pasado”.

Sobre la empresa, Ballesteros refirió que están enfocados en trabajar desde adentro de la organización para mejorar la experiencia de compra de los clientes. “No queremos ser como el promedio, queremos ser el elemento diferenciador. Para el 2024 van a ver importantes cambios porque queremos traer propuestas innovadoras”.

Para finalizar, Ballesteros enfatizó que es necesario hacer ciudad ayudándonos entre todos, por ello hacen relevante labor social como la inauguración del Centro para la Promoción Humana junto al Equipo de Cáritas de la parroquia San Juan Bosco, en la Comunidad Llano Alto, cercana a la sede de la Av. Fuerzas Armadas.

Súper Fresh Market tiene su cuenta de Instagram @freshmarketmcbo donde pueden informarse de sus promociones y servicios. También tienen página web superfreshmarket.com.ve/

Fotos: Isidro López

