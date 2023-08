137965

Hace pocos días conocimos del fallecimiento de Zhanna D’Art, una influencer vegana, quien – presuntamente – murió por desnutrición. Era, específicamente, practicante del crudiveganismo, un tipo de alimentación que rechaza el consumo de alimentos de origen animal y los vegetales cocidos.

Este lamentable acontecimiento ha puesto nuevamente sobre el tapete el debate sobre la conveniencia de este tipo de dietas o regímenes.

La madre de Zhanna Samsonova o Zhanna D’Art, como también se le conocía, declaró que su hija murió debido a una infección similar al cólera, provocada por un cuadro de desnutrición. Sus allegados la observaban agotada, incluso para levantarse de la cama o subir escalones. La pérdida de masa muscular era evidente en sus últimas fotografías.

La mujer de 39 años, nativa de Uzbekistán, pero residente en Tailandia, llevaba más de una década recorriendo el continente asiático, mientras promovía a través de su cuenta en Instagram @rawveganfoodchef la conveniencia de alimentarse con vegetales crudos y frutas, llegando a suprimir el consumo de agua.

“Amo mi nuevo yo y nunca voy a volver a los hábitos que solía usar”, expresaba la instagramer en una de sus publicaciones, en la que aseguraba que la elección de estos alimentos la ayudaban a tener un cuerpo más sano y a no envejecer.

¿Qué implica ser vegano?

Al practicar el veganismo, la persona evita consumir cualquier producto derivado de un animal; una decisión que – por lo general – es expresión de la compasión por la fauna y parte del deseo de mitigar parte del sufrimiento en el mundo. También se llega a este tipo de alimentación por razones religiosas.

Habla una especialista: ¿hay riesgo de desnutrición al ser vegano?

Al consultar sobre este tema, la nutricionista zuliana Teresita Mujica (@mujica_16), nos explica que “las frutas y verduras aportan gran cantidad de carbohidratos, vitaminas, de fitoquímicos y oligoelementos, que no conseguimos en los alimentos de origen animal; pero en el caso de las proteínas, no cubren por completo el aporte de los 20 aminoácidos esenciales, que el organismo no produce y que debemos de recibirlos por medio de la carne roja, el pollo, el pescado y sus derivados”.

La asesoría o la consulta con el especialista es vital antes de tomar decisiones drásticas en cuanto a nuestra alimentación, a fin de evitar la desnutrición.

“Cuando la persona es vegana, sea cual sea el motivo, debe haber un acompañamiento, educación o supervisión de un nutricionista. En las fotos de la joven vegana que falleció, se aprecian signos de anorexia. Habría que ver si llegó a ese estado por no consumir alimentos de origen animal, o si estaba saltando comidas”, señala la nutricionista.

Si no toleras los alimentos de origen animal, debes tomar suplementos

Así mismo, resaltó la importancia de consumir proteína animal, por ser de alto valor biológico y proporcionar – además de los aminoácidos esenciales – las vitaminas liposolubles (A, D, E) y nutrientes importantes como el magnesio y el selenio.

“Pero si la persona no los tolera, o no desea consumir, debe acudir a los suplementos o reemplazos”, acota.

La evaluación y orientación profesional permite educar a la persona para que cubra sus requerimientos calóricos y energéticos a través de los alimentos que consume, para llevar un estilo de vida realmente saludable.

Una tendencia en el mundo

Revisando en medios internacionales sobre este tema, encontramos un artículo de la BBC en el cual señala que muchas veces por moda o tendencia se adoptan este tipo de hábitos, destacando que, en países como el Reino Unido, el número de personas que se han hecho veganas se ha incrementado en 350%.

“Cuando la gente se hace vegana debido a su religión, saben cómo hacerlo correctamente. Saben cómo compensar lo que no consiguen al no ingerir carne y productos lácteos, dice Catherine Collins, de la Asociación Británica de Dietistas.

Por su parte, Jesús Román, presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, expresaba en el referido artículo que “cuando se elimina un grupo de alimentos, en este caso muy amplio, ya que incluye todos los de origen animal, hay una serie de nutrientes que son muy difíciles de alcanzar solamente con vegetales”.

