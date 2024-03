252278

El licenciado Luis Linares, un reconocido enfermero y técnico en fisioterapia que trabajó durante años en el Hospital General del Sur, ahora se dedica a curar y cuidar pacientes con úlceras, pie diabético y heridas de cuidado a domicilio.

Su vocación por ayudar al enfermo no terminó cuando le llegó la jubilación, al contrario, decidió seguir ayudando a las personas con la paciencia y el cariño que lo caracterizan.

Linares encontró la mejor fórmula para sanar a esos pacientes que se niega a abandonar. Más allá de aplicarles una inyección para el dolor, colocar una solución o hacerles una cura, se convierte en el amigo afectuoso que necesitan estos enfermos.

“Por horas, converso con los pacientes porque ellos en medio de su adversidad suelen aislarse. Entendí que entablar una conversación de cualquier tema que sea de su interés los ayuda. Se entretienen y los hace sentir mejor. Eso con paciencia y amor es una cura poderosa. A mi parecer, la mejor cura”.

Agregó que: “Hacer las curas de manera correcta es fundamental, recuerde que una úlcera, una herida infectada puede llevar al paciente a una amputación y es lo que evitamos porque amputar es un cambio impactante en sus vidas”.

Es de esta forma que Luis Linares suma más pacientes a su apretada agenda, pero él asegura que no siente cansancio cuando hace el bien. ” Esto es lo que me gusta. Aunque a veces no es bien remunerado este trabajo, el ver a la gente sana y contenta por recuperar la salud, me reconforta”.

Linares confiesa que a veces se va en transporte público o a pie si el paciente se ubica cerca de su residencia. “Hago conexión con mis pacientes quienes terminan siendo mis amigos, tanto ellos como sus familiares. Eso en estos tiempos es un tesoro que pocos encuentran”.

Luis Linares ofrece sus servicios y deja su número para quien desee poner en sus manos el cuidado de un paciente con estas condiciones. 0424-6210429-04128478.

Noticia al Día