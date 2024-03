Lago Club Gym & Spa realiza actividades especiales al aire libre para todos sus afiliados

243219

Lago Club Gym & Spa, continuando con sus actividades al aire libre, realizó este sábado 09 de marzo una clase de Ejercicios Funcionales en la piscina del Tibisay Hotel del Lago bajo la conducción del Instructor Alejandro Polo.

Polo informó que “la idea es poder trabajar con diferentes grupos etarios; adultos, jóvenes, adolescentes. Demostrarles que fuera del gimnasio también tienen posibilidades de entrenamiento”.

Detalló además que son ejercicios de bajo impacto como complemento de las actividades del gimnasio y serán desarrollados una vez al mes como parte de los beneficios que brinda Lago Club Gym & Spa.

Mariana Osorio, participante de la actividad, expresó “Una actividad espectacular, es un espacio muy hermoso que nos permite disfrutar y ayuda no solo a la parte física sin emocional-mental y es muy gratificante el estar hoy en día acá”.

Por su parte, Oriana Arraga, indicó sobre la actividad, “Me pareció muy buena, me parece muy bien este tipo de actividades que además de divertidas son muy buenas para la salud y el cuerpo y de verdad que Polo es un excelente instructor”.

Lago Club Gym & Spa siempre pensando en el bienestar de sus afiliados durante el mes de la Mujer, ofrece la promoción para todos los afiliados que estén al día con su mensualidad, tendrán derecho a traer un invitado un día de este mes quién disfrutará de todos nuestros beneficios.

Lago Club Gym & Spa tiene su cuenta de Instagram @lagoclub_ , donde pueden informarse de sus actividades o requisitos de afiliación y cuentan con nuevo horario comprendido de 6:00 am a 8:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8 am a 3 pm. No dudes en contactarlos

