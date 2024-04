Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 5 de abril

256582

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 5 de abril en el Horóscopo al Día.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Día de sorpresas y reconciliación muy emotiva, se perdonarán de corazón las ofensas y tu relación entrará a una etapa de mejor entendimiento. No pierdas la paciencia ante las críticas a tu trabajo, escucha y analiza, te servirán para mejorar. Número mágico, 11.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Alguien muy cercano te confesará sus sentimientos, hoy admitirás lo que desde hace tiempo te negabas a ti mismo, que lo que sientes por esa persona es más que amistad. Te plantearás nuevas metas y empezarás a trabajar en ellas, no te exijas demasiado, tratar de acortar el tiempo para alcanzar tú objetivos solo te ocasionaría agotamiento y cometerías errores. Número mágico, 2.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Recuerdos del pasado que no podías sacar de la cabeza dejarán de ser un problema para ti, un nuevo amor llegará de forma inesperada y la nostalgia no volverá a ser parte de tu vida. Los días de trabajo rutinario terminaron, hoy habrá mucho movimiento y presión y no tendrás ningún inconveniente para adaptarte a las nuevas circunstancias. Número mágico, 13.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Al fin te liberarás de sentimientos negativos que no te permitían olvidar viejos resentimientos, cambiarás de actitud y tu relación dará un vuelco muy positivo. La seguridad que demuestras inspira confianza, hoy tus compañeros te delegarán la responsabilidad de representarlos y de tomar decisiones en un asunto laboral que afectará a todos. Número mágico, 19.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Las experiencias te han dejado lecciones importantes y has aprendido a no dar más oportunidades a quien no lo merece, hoy terminarás con cualquier esperanza que podría tener esa persona que te decepcionó en el pasado. Con perseverancia y positivismo lograrás sacar adelante un asunto laboral que te estaba ocasionando muchos contratiempos. Número mágico, 21.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Hoy estarás muy sensible y propenso a malinterpretar a tu pareja y a discutir, trata de calmarte o un estado de ánimo pasajero terminaría perjudicando tu buena relación afectiva. Recibirás una tentadora oferta, analízalo con calma, no te apresures porque podrías dejar algo estable por promesas que después no cubrirían tus expectativas. Número mágico, 5.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Un malentendido con tu pareja te entristecerá y buscarás el consejo y consuelo de alguien muy querido, sus palabras te tranquilizarán y te darás cuenta de que estás exagerando una discusión sin importancia. El asunto legal que tienes pendiente se complicará, busca asesoría profesional, estás a tiempo de evitar un fallo negativo para ti. Número mágico, 16.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Pondrás en claro tus sentimientos y terminarán tus dudas, a partir de hoy los recuerdos del pasado no volverán a inquietarte y tu pareja tendrá el lugar que merece en tu vida. No aceptes más responsabilidades de las que ya tienes porque no podrías cumplir con todos, aprende a decir que no sin sentirte culpable. Número mágico, 8.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Estás ansioso de cambios y de tranquilidad, hoy terminarás con esa relación problemática y te sentirás libre de tensiones, y con muchas ganas de retomar los planes que habías dejado de lado por presión de esa persona. Con inteligencia y habilidad lograrás que en tu trabajo apoyen tus iniciativas. Número mágico, 12.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Estarás de muy buen ánimo y no le darás importancia a los celos de tu pareja, tu actitud positiva traerá tranquilidad y bienestar a tu vida amorosa. Tus responsabilidades aumentarán, tendrás que organizar muy bien tu tiempo para que tus proyectos personales no queden de lado. Número mágico, 1.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: La tristeza va quedando en el pasado, y sin darte cuenta una nueva emoción empieza a nacer en tu corazón, la persona que ha estado a tu lado en los momentos difíciles logrará que le des un espacio en tu corazón. Laboralmente, estarás bastante desmotivado los primeros meses, sentirás que nada está saliendo como pensaste, pero tu espíritu luchador aflorará y perseverarás hasta lograr tus propósitos. Número mágico, 14.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu atención estará centrada en tu relación sentimental, tus detalles le demostrarán a esa persona que a pesar del poco tiempo que tienes para estar a su lado, ocupa un lugar muy importante en tu vida. Los buenos comentarios que recibirás por tu trabajo te darán confianza, hoy presentarás nuevos proyectos y obtendrás el respaldo que buscas. Número mágico, 17.

