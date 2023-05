100662

Hoy quizá entre en tu vida una nueva ilusión, Aries, sé consciente de que no es alguien definitivo. Si alguien te pide prestado, Tauro, ponle fecha de devolución. Tienes mucho que ofrecer, Géminis, puedes conquistar a quien quieras. Recupera las pequeñas locuras que solías hacer, Cáncer, te ayudarán a librarte del estrés. No cierres los ojos a una situación que te perjudica, Leo, afróntala con positividad.

No te dejes dominar por el amor propio, Virgo, acepta las ideas de otros si son mejores. La conclusiones que sacarás hoy, Libra, te servirán de mucho en el futuro. Deja de esforzarte buscando pareja, Escorpio, llegará por inercia y será mucho más bonito. Empieza a cambiar poco a poco tus costumbres, Sagitario, tanta rutina no es aconsejable. El amor es para sentirse feliz y realizada, Capricornio, no para sufrir ni discutir a diario. Plantea tus ideas y tus opiniones en el trabajo, Acuario, si no lo haces parecerá que no tienes interés. Piensa mucho antes de hablar, Piscis, no vayas a arrepentirte de decir más cosas de la cuenta a quien no debes.



Aries



Por fin comienzas a darte cuenta hoy, Aries, de que has cometido algunos errores de comportamiento en el pasado, confiando a diario en quien no debías y dándolo todo por una persona que no te correspondía en absoluto. Estás cambiando de actitud y esto será muy bueno para ti. Piensa qué es lo que te ha hecho reparar en ello, qué es lo que te ha movido a decidir este cambio que juega en tu propio beneficio. A veces te cuesta entender por qué algunas personas que tienes cerca no se atreven a encarar los problemas, Aries. Es algo que no puedes comprender porque tú vas de frente y dices lo que sientes a diario. En el ámbito sentimental, hoy quizá entre en tu vida una nueva ilusión, pero no es alguien definitivo. Sé consciente de ello y consulta el horóscopo de la suerte.



Tauro



Tendrás hoy, Tauro, una jornada favorable en muchos aspectos, sobre todo si decides pasar un tiempo con tu familia, que los tienes un poco arrinconados. A diario andas demasiado ocupada para dedicarles unas horas, pero hoy es conveniente que lo hagas porque te reconfortará emocionalmente ver la buena acogida que te darán. También pueden tener noticias frescas sobre un tema que te interesa mucho. No dejes de visitarles. El capítulo más delicado en el día de hoy, será el dinero. Aunque tienes lo suficiente para tu presupuesto diario y un poquitín más, hoy alguien puede darte un sablazo, Tauro, o tal vez te reclamen el pago de una antigua deuda que tenías olvidada. Si es esto último, paga y descansa. Y si se trata de prestar algo, hazlo si puedes pero pon fecha de devolución.



Géminis



Ha llegado el momento hoy de tomar decisiones en el amor, Géminis, sea cual sea tu situación actual, seguro que tienes dudas a diario. Si estás colgada de una persona que no te hace ni caso, o te da una de cal y otra de arena, ya es hora que te des cuenta de que esta persona no es para ti por diversos motivos. Pasa ya de él y recuerda que tienes mucho que ofrecer y puedes conquistar a quien quieras. Si estás saliendo con alguien desde hace poco, tal vez hayas visto ciertas contradicciones y estás desconfiando. No quieras ser infeliz, Géminis, que la vida pasa demasiado rápido. Y si estás en pareja y te asaltan dudas sobre la fidelidad de la persona que comparte la vida contigo, antes de montarle un numerito, comprueba si tus sospechas son ciertas.



Cáncer



Hoy, Cáncer, necesitas verte con los amigos y amigas, sentir su calor, bromear con ellos, echar unas risas y compartir esas reuniones tan divertidas de las que a diario sales reconfortadas. Organízales una cena temática en tu casa y que cada uno aporte algo referente a lo que decidas. Os reiréis un montón, que buena falta te está haciendo a ti y a todos. No dejes pasar más tiempo para recuperar estas pequeñas locuras que antes hacías casi a diario. Esto te va a ayudar a librarte de todo el estrés de la semana, agobiada Cáncer. Además hoy deberías sentirte contenta, satisfecha por la marcha de tu trabajo. Estás empezando a recuperar la ilusión por lo que haces y tienes tu vena creativa a toda marcha. Un día perfecto en el que no tiene cabida la melancolía. Anímate.



Leo



Hoy encontrarás en tu camino, Leo, a una persona con la que te relacionaste a diario en el pasado. El encuentro te producirá cierta incomodidad, pero no tienes que dejar que te afecte, que te ponga de mal humor. Pasa por el trance lo más rápidamente posible y vuelve a lo tuyo. Ahora necesitas serenidad y no la alcanzarás si sigues cerrando los ojos a una situación que sabes que te perjudica. Ciertas personas intentan manipularte, Leo, y has de poner límite a esto. Demuéstrales que conoces tus intenciones. Dicen que más vale ponerse colorada una vez que amarilla cincuenta. Estás en este caso y la situación se puede complicar a diario. En cambio si te atreves y cortas ese rollo que te está perjudicando, te dará una gran paz interior. Saca tu espíritu guerrero y afronta la situación.



Virgo



Hoy, Virgo, puedes sentirte molesta porque tu punto de vista sobre algo relacionado con tu vida profesional de diario, no es compartido por tus colegas o por una parte de ellos. No es nada negativo, para eso existen las reuniones, para que todo el mundo exprese su parecer y entre todos encontrar la solución más idónea. Si te pones borde o alardeas de tus conocimientos, tus compañeros te van a hacer el vacío y no sólo hoy, también a diario. Lo mejor, aunque te cueste un poco de esfuerzo, es escuchar todo lo que tengan que decir y respetar estas ideas, Virgo. Mucho mejor si aceptas que alguna puede tener una parte muy positiva, que os puede favorecer en conjunto. En realidad el beneficio te alcanzará especialmente a ti. Sería tonto que lo dejaras perder sólo por amor propio.



Libra



Hoy, Libra, te conviene tener un tiempo de reflexión. En cuanto quedes libre de tus obligaciones laborales de diario, tienes que pensar en las cosas que te están pasando, las decisiones que has de tomar en el futuro próximo. Busca un lugar tranquilo donde puedas aislarte, ese sitio donde te gusta ir para encontrarte contigo misma o en tu propio hogar. Te irá bien la soledad, desconectar el móvil, estar en silencio. Todo esto te ayudará a concentrarte, a pensar, a ver con claridad cuál es el siguiente paso para ir progresando. Las conclusiones que sacarás hoy te servirán de mucho en el futuro, Libra, y te traerán muchos beneficios, tanto a diario como a más largo plazo. Incluso deja de lado por un día a tu pareja, o a esa persona con la que está saliendo desde hace un tiempo. Sabrán entenderlo.



Escorpio

Puede que te hayas levantado hoy con el pie izquierdo, Escorpio, y tienes la sensación de que todo está parado, de que no hay avances notorios en tu vida, que a diario todo sigue igual que tiempo atrás. Estás entrando en la rutina y es esto lo que te lleva a sentirte así. Haz algo para poner una ilusión en tu vida, tu trabajo, un hobby, piensa en las cosas que más te gustaría hacer y pon alguna de ellas en práctica, Escorpio. Hoy en el trabajo tendrás oportunidad de aprender algo nuevo, concéntrate, tal vez te entusiasme, aunque te cueste ponerte al día. Es un reto y ten por seguro que romperá tu rutina de diario. Si estás libre y buscando pareja, no te esfuerces más. Llegará por inercia, no necesitas forzarlo. Será mejor y mucho más bonito.



Sagitario



La vida te sonríe a diario desde hace un tiempo, Sagitario, pero todavía no llegas a apreciarlo en toda su intensidad. Hoy haz lo posible por ver los cambios positivos que has experimentado de un tiempo a esta parte y agradécele al Universo esta notable mejoría. Hoy deberías cambiar un poco tus costumbres de diario, rutinaria Sagitario, eso de ir del trabajo a casa todos los días sin excepción no es lo más recomendable. Es viernes, queda con los amigos, sal, reúnete con ellos para cenar y charlar. Si tienes un encuentro con ellos esta noche, quizá debas actuar de mediadora en una discusión que se puede producir entre dos personas. Quita hierro al asunto y ayúdales a resolver sus diferencias. Serás la artífice de la reconciliación y esto será muy valorado en tu entorno social.



Capricornio



Tienes en tu mano todo lo que necesitas para tener éxito en la vida, talentosa Capricornio. Eres valiente, no te importa aceptar retos a diario, incluso los inesperados, y nada te frena en tus deseos de seguir avanzando. Pero tienes que aceptar que algunas cosas se te escapan de las manos. Puede que sea un amor reciente, una relación que empieza, que te está sacando de tu equilibrio habitual. Te atrae esa persona pero está claro que tienes notables diferencias con ella porque tenéis caracteres muy distintos. Pregúntate qué le aconsejarías a tu mejor amiga en este caso. Seguramente le dirías que reconsiderara si seguir adelante o cortar por lo sano, Capricornio. El amor es para sentirse feliz y acompañada, no para sufrir ni para discutir a diario. Si no ves posibilidad de mejora, consulta nuestro ranking de signos en el amor o toma otro rumbo.



Acuario



Quizá hoy en tu lugar de trabajo no transcurra un día tan placentero como esperabas o deseabas, Acuario. A diario te sueles sentir bien en este empleo, pero esporádicamente surgen problemas que te ponen de los nervios. Tienes que empezar a tomar decisiones. No te dejes pisotear. Expón tus ideas y tus opiniones a diario y de la forma más espontánea. No todos lo van a aceptar y quizá alguna se rechace, pero sin duda te hará más valiosa a los ojos de tus superiores, Acuario. De lo contrario parecerá que no tengas ningún interés. Una amiga puede reclamar hoy tu compañía y tu consejo. Una tercera persona se ha inmiscuido en su relación de pareja y está muy alterada. Dale todo tu apoyo y tu opinión porque es muy probable que tengas experiencia en este tema.



Piscis



Tu ánimo, Piscis, es a diario como una montaña rusa. Ayer pensabas demasiado en el futuro, preocupándote innecesariamente y hoy parece que se adueña de ti el pasado. Lo que te pase hoy no tiene nada que ver con los errores que pudiste cometer un tiempo atrás, que es lo que vas a pensar sin duda. Tal vez estés arrepentida por no haber decidido de otra manera en el pasado pero esto no te conducirá a ninguna parte. Además, piensa que todo sucede siempre por algo, que las casualidades no existen, Piscis, y aunque en este momento tengas una situación algo complicada, todo acabará pasando y seguro que sacas alguna buena lección de ello. A diario piensa mucho las cosas antes de hablar, no vayas a arrepentirte luego de decir más cosas de la cuenta a quien no debes.

