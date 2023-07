130624

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 21 de julio en el Horóscopo al Día.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: No te dejes llevar por tus celos, podrías actuar de manera impulsiva sin motivos que lo justifiquen, evita alterar la armonía y dialoga sobre lo que te incomoda. Tu energía y entusiasmo te llevaran a trazarte nuevas metas laborales, no seas impaciente, con calma lograras tus objetivos. Número mágico 17.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Te sentirás atraído por una persona que puede tener tendencia a la soledad, te costara llegar a su corazón pero con sutileza y sinceridad lograras captar su atención. Asumirás tu responsabilidad ante una equivocación en lo laboral, serás comprendido y te darán el tiempo necesario para que puedas corregirlo. Número mágico 9.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Aunque sientas que te has ganado el amor total de esa persona aun hay bases que se tienen que formar con el tiempo, recuerda que la comunicación y la confianza son las indispensables. Tu actitud distante esta generando comentarios en tu entorno laboral, no pierdas la armonía con los tuyos y trabaja en equipo, será lo mejor. Número mágico 12.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: El escuchar comentarios negativos de la persona que te agrada hará que tomes distancia sutilmente, no actúes de manera inmadura y busca ser directo, sus palabras te devolverán la confianza y la ilusión. Día lleno de responsabilidades pero tu buen desempeño hará que culmines con todo de manera rápida y eficiente. Número mágico 11.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Empiezas a borrar el recuerdo de esa persona que te decepciono, recuperarás tu tranquilidad y decidirás planificar salidas y reuniones con amigos íntimos, la pasaras muy bien y oportunidades románticas no faltaran. No te tortures por las demoras económicas que están surgiendo, se paciente, en poco tiempo recibirás lo que esperas. Número mágico 16.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Tu vida social ha empezado a crecer notablemente, hoy tendrás una invitación a salir y debes de aprovecharla, recuerda que entre esas personas podría estar el verdadero amor. Se firme en las decisiones que tomes en lo laboral, el cambio será propicio para tu crecimiento profesional y económico. Número mágico 6.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Aunque no lo percibas tu encanto y atractivo personal está captando la atención de muchas personas, usa estas cualidades para conocer gente interesante, puedes hallar a la persona ideal. Gente en la cual aun no depositas toda tu confianza pueden ser los socios adecuados para que concretes ese negocio que cambiará tu economía. Número mágico 4.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Aun no logras comprender la actitud de esa persona que se muestra tan cambiante, hoy te alejarás y te darás cuenta que hay otras alternativas que te pueden brindar más de lo que te imaginas. Explota y perfecciona esa habilidad que escondes ante los demás, puede llegar a ser una nueva fuente de ingresos a futuro. Número mágico 21.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Asistirás a una reunión sin muchas expectativas pero conocerás a una persona que te encantara, su ternura y paciencia serán lo mas resaltante para ti, nacerá una ilusión que cambiara por completo tu vida. Tus ingresos económicos empiezan a acrecentarse sin mucho esfuerzo, proyéctate a invertir, la influencia es favorable. Número mágico 5.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Estas malinterpretando las muestras de afecto que tiene esa persona por ti, antes de crearte ilusiones conócela bien para que no te lleves decepciones a futuro. Tu actitud esta siendo muy rígida con tus compañeros, se mas diplomático con tus comentarios y evitaras roces con tu entorno laboral. Número mágico 18.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: No dejes que la inseguridad te gane la batalla y da el primer paso para acercarte a esa persona que siente lo mismo por ti, tu actitud será bien recibida y en poco tiempo vivirás una experiencia inolvidable. Surgirán algunos cambios imprevistos en lo laboral, aunque sientas temor mantén la calma, serán para bien. Número mágico 13.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Harás lo posible para acercarte a esa persona que tanto te interesa y lograras captar su atención, evitaras cometer errores pasados mostrándote jovial y desenvuelta, lo sorprenderás. No actúes con temor ante tus superiores, tienes que mostrar tus capacidades de manera segura, te sabrán escuchar. Número mágico 14.

