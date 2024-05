Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 10 de mayo

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 10 de mayo en el Horóscopo al Día.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Tu pareja está siempre pendiente de ti y te protege, pero tú no estás correspondiendo, aprovecha que tendrás un tiempo libre para planear un corto viaje y le retribuyas con amor toda su dedicación. Pon mucha atención a las recomendaciones de personas con más experiencia que tú en negocios, solo así lograrás sacar adelante la inversión en la que te has arriesgado sin tener experiencia. Número mágico, 4.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Hoy más que nunca atraerás las miradas del sexo opuesto y muchos se interesarán sentimentalmente en ti, y ni te darás cuenta de todo el revuelo que tu presencia causará, esa tranquilidad y naturalidad aumentará tu atractivo. Situaciones imprevistas complicarán tu día, deja las decisiones importantes para un momento en que puedas pensar con más calma y claridad. Número mágico, 7.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Te quejas de tu situación sentimental con personas cercanas a tu pareja, pero tú no haces nada por cambiar las cosas, empieza por encarar tus problemas sin esperar que los demás intervengan y empezarán a solucionarse. Haz organizado muy bien tu trabajo y las cosas marchan prácticamente solas, lo que te dará tiempo para retomar tu proyecto personal. Número mágico, 21.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Te preocupa la apatía en la que ha caído tu vida afectiva, sigue el camino que te indique tu corazón y lograrás que recobre la armonía y confianza que han ido perdiendo con la rutina. Concéntrate en el objetivo que tienes ahora, si te dispersas perderás energía y no reaccionarás con la rapidez necesaria cuando llegue la oportunidad que estás esperando. Número mágico, 14.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Esperas con ilusión una propuesta que no llega, no es motivo para ponerte de malhumor, espera y no recurras a artimañas para forzar las cosas, tus sueños de amor se harán realidad, pero tienes que tener paciencia. Hoy te confirmarán la buena noticia de mejoras económicas en tu trabajo. Número mágico, 1.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Estarás muy expresivo y demostrarás tu amor de forma intensa aunque sentirás que no te corresponden igual, no te desanimes, hoy contarás con un atractivo especial que te permitirá lograr lo que quieras sentimentalmente. Te encargarán un trabajo que deberás hacerlo con mucha discreción, cubrirás las expectativas y recibirás una compensación económica. Número mágico, 3.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: No caigas en la tentación de un romance oculto, te estarías metiendo en un problema muy grande y terminarías quedándote solo, aléjate de toda situación que te pueda comprometer. Pagarás todos tus compromisos y te quedará dinero para algunos gastos extras, el control de tus gastos y tu sistema de ahorro te está dando resultados, sigue así. Número mágico, 22.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Debes estar muy atento, conocerás a alguien interesante y que vale la pena, hoy puede haber novedades a nivel sentimental si no dejas que la inseguridad se interponga. En tu trabajo, no te metas en discusiones que no te involucran directamente, deja que los demás solucionen sus desacuerdos y evita caer en provocaciones. Número mágico, 16.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Estarás más comunicativo y expresivo que de costumbre, aunque tu pareja se siente segura de tu cariño le encantará escuchar lo mucho que la quieres. Hoy no te conviene opinar sobre el trabajo de los demás, porque saldrán a relucir errores de los que responsabilizarán a todos los que participan, trata de mantenerte en una posición discreta. Número mágico, 5.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Hoy estarás romántico y encantador, muy complaciente con el ser amado que estará feliz, hoy planearán un corto viaje que será maravilloso para tu relación. Tu sentido del deber y de la solidaridad te harán ganarte la confianza de tus superiores y de tus compañeros. Número mágico, 20.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Te encanta llamar la atención y hoy lo harás más que nunca, cuidado con exagerar porque tendrías un problema con tu pareja que no se solucionaría fácilmente. Tu aporte es muy importante para tus superiores, poco a poco te están delegando más responsabilidades, las mejoras no solo serán a nivel laboral, también abarcarán el aspecto económico. Número mágico, 13.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Tus constantes llamadas y excesivo control a tu pareja lo están cansando, hoy no te dará las explicaciones a las que estás acostumbrado, tómalo como una advertencia y empieza a cambiar para que tu relación se mantenga. Te impacientarás con facilidad, cuidado con el tono de tu voz, evita actitudes que puedan provocar malestar y un mal ambiente laboral para ti. Número mágico, 9.

