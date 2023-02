45725

Descubre cuál es el mensaje que tiene el Universo para tu signo este sábado 18 de febrero en el Horóscopo Al Día.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Hoy habrá muchas tentaciones en tu camino, aléjate de ellas porque te harían perder el amor de la persona que más cariño y comprensión te ha dado en tu vida, cuida tu relación. Las diversas gestiones que ha realizado empezarán a dar frutos, podrás cancelar deudas que te causaban tanta preocupación que te hacían descuidar tus demás proyectos. Número de suerte, 13.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Analizarás tu situación sentimental y reconocerás que esa persona no es una buena influencia en tu vida, hoy tomarás una decisión drástica para recuperar tu tranquilidad. Sigue tus instintos en todas tus gestiones, cuentas con un gran poder de convencimiento y con experiencia para lograr todo lo que te propongas. Número de suerte, 1.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Un asunto laboral te obligará a viajar y separarte de tu pareja lo que te preocupará y te pondrá muy ansioso, trata de tranquilizarte, la separación no durará mucho y fortalecerá los sentimientos. Tus asuntos económicos mejorarán y dispondrás de dinero extra para algunos antojos, pero no te excedas o el bienestar te durará poco. Número de suerte, 9.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: No hagas caso a rumores sin fundamentos, pero aclara tus dudas para sentirte más tranquilo, si actúas con tacto y prudencia lo podrás hacer sin incomodar a tu pareja. Hoy contarás con una gran intuición que te permitirá ver oportunidades que otros no verán, sigue tus corazonadas y el éxito estará contigo. Número de suerte, 4.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Día de tentaciones, alguien que te encantará te hará propuestas inquietantes, pero no pasarán de ser momentos de ilusión, finalmente se impondrá la razón y tus deseos de no poner en peligro tu relación. Estás preocupado por tu situación económica, hoy encontrarás una solución, un trabajo extra llegará a través de amistades y podrás cumplir con tus compromisos pendientes. Número de suerte, 6

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Aparecerá alguien en tu vida que la cambiará completamente, te olvidarás de la desconfianza con qué mirabas a los que se acercaban a ti y te entregarás sin reservas a ese nuevo sentimiento. Te propondrán un negocio, no le temas a lo nuevo, con optimismo y confianza verás que muy pronto la etapa de limitaciones quedará atrás. Número de suerte, 14.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Tu comportamiento será cambiante, te mostrarás atento y romántico y al rato desinteresado y aburrido, hoy tu pareja no encontrará seguridad a tu lado, después tendrás que reivindicarte para que olvide el mal momento. No te dejes impresionar con propuestas para excelentes negocios, podrías perder tu dinero por asociarte con gente poco seria y sin ninguna experiencia. Número de suerte, 12.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Dejarás de culpar a otros por el fracaso de tu relación amorosa, te darás cuenta que tenías pocas cosas en común con esa persona, hoy te sentirás de mejor ánimo y seguro de que algo mejor te espera. Los problemas financieros empezarán a superarse, harás gestiones muy acertadas que te permitirán gozar de una mejor situación y con tendencia a seguir mejorando. Número de suerte, 16.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Será un día de situaciones que te crearán tensiones y momentos tristes, no tomes ninguna decisión, piensa bien cómo vas a enfrentar el problema y podrás evitar una separación. Cambios radicales en los negocios, dejarás atrás lo que no te funcionó y tomarás decisiones que habías estado posponiendo y te darán excelentes resultados. Número de suerte, 22.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: La falta de comunicación se está convirtiendo en un problema en tu relación, habla con tu pareja, contarás con su comprensión y apoyo para salir adelante y se fortalecerá la unión. Podrías rechazar un trabajo extra confiándote en la ayuda económica de alguien cercano, no dejes pasar la oportunidad, porque esa persona no podrá cumplir con lo ofrecido. Número de suerte, 8.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Estás muy confundido entre dos personas que te interesan y no sabes qué camino tomar, no te dejes deslumbrar con promesas, busca la sinceridad que hace que el amor perdure. Tienes que estar muy atento y ser precavido ante las propuestas de negocios que recibas hoy, podrías confiar en quien no debes y ser víctima de una estafa. Número de suerte, 11.

