Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 11 de noviembre

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este sábado 11 de noviembre en el Horóscopo al Día.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Este será un día en el que recibirás diferentes invitaciones a eventos sociales importantes, pero te sentirás mucho más cómoda en una íntima y acogedora velada al lado de la persona que amas, necesitan tiempo a solas para aclarar algunas cosas que quedaron pendientes. Número mágico, 7.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Te decidirás a romper definitivamente con esa desgastada relación que ya no te incentivaba, te sentirás mejor y a la vez estarás más receptiva a conocer otras personas entre las cuales puede estar quien traerá la felicidad de nuevo a tu vida. Número mágico, 17.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: La relación con tu pareja no será fácil, especialmente si no aceptas sus críticas con las que intenta fortalecer el amor, tómense su tiempo para juntos hacer planes que le devuelvan la emoción y el entusiasmo que se ha ido perdiendo con la rutina diaria. Número mágico, 1.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Expresa lo que sientes abiertamente porque de lo contrario tu silencio podría generar una situación cada vez más tirante que llegaría a cansarlos y desgastar la relación, disfruta de los buenos momentos porque esos fortalecerán el amor. Número mágico, 21.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: No te impacientes si notas cierto aire de desgano en la persona que hasta hace poco demostraba ternura y calor en sus demostraciones, está atravesando por un proceso de confusión sentimental que pasará pronto, tu apoyo y comprensión lo ayudarán mucho. Número mágico, 11.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Hoy tratarás de alimentar tu corazón y tu alma con buenos deseos e intenciones, te sentirás libre de culpas y restricciones internas, comenzarás una nueva etapa en tu vida afectiva que te llenará de satisfacciones y felicidad. Número mágico, 10.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Tu gran imaginación y capacidad para adelantarte a los pensamientos y acciones de los demás favorece tu intuición y te permite desarrollar mejores tácticas de conquista, esa persona que te agrada no podrá negarse más y terminará aceptando tu cariño. Número mágico, 2.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Pequeñas riñas podrían poner en riesgo el buen momento sentimental que se vislumbra en tu vida afectiva, afortunadamente estas serán pasajeras, no dejes que las dudas y la desconfianza entren en tu corazón y perjudiquen tu tranquilidad. Número mágico, 13.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Si aún no has encontrado el amor, este será un día superespecial, serás el centro de atención de muchos y aunque aún no te das cuenta conocerás a quien te quitara el sueño y se apoderará en poco tiempo de tu corazón, disfrutarás al máximo de la conquista. Número mágico, 15.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Deja el temor de lado y los resultados serán como lo deseas, no descuides detalles de tu vida íntima, porque para tu pareja son primordiales, recuerda que todo problema puede ser superado de a dos. Número mágico, 5.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Tu pareja no comprende que no te interesen los compromisos formales por el momento, pero está de acuerdo contigo en vivir el presente y divertirse sin obligaciones, nada podrá afectar la felicidad que experimentan juntos. Número mágico, 21.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Tu carácter sensible te hace buscar la forma de protegerte y a veces aparentar ser demasiado superficial ante los demás, pero tu corazón ya tiene dueño y deberás comenzar a aceptarlo, date la oportunidad de ser feliz a su lado, te lo mereces. Número mágico, 10.

