70816

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este sábado 1 de abril en el Horóscopo al Día.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Planificarás actividades en las que puedan participar las personas que quieres, te convertirás en el anfitrión perfecto viendo felices a los que amas. Un disgusto familiar podría cambiar tu ánimo, toma las cosas con calma, alguien que te debe se acercara para devolverte el favor. Número de suerte, 7.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Tendrás ánimos y energías para dedicar momentos especiales a esa persona que empieza a ser importante en tu vida. En el trabajo la falla de terceros te ocasionará retrasos en tus actividades, pero ten paciencia, busca conversar con tus compañeros. Número de suerte, 14.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estarás muy satisfecho con lo logrado afectivamente, hoy te reunirás con personas que de alguna manera te ayudaron a encontrar tu felicidad. La actitud que mostrarás frente a un problema laboral, será admirada por todos, te ganaras su respeto. Número de suerte, 12.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Empezarás el día con planes para alejarte de todo lo que te estresa y llena de negativismo, la compañía y amor de esa persona te dará paz. Tu empeño y dedicación están siendo evaluados, no dejes nada pendiente, es mejor prevenir que lamentar. Número de suerte, 21.

Lee también: Francys Trujillo trae tu Horóscopo al Día: A cuatro signos no les favorece viajar

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu lado artístico resaltará el día hoy, buscarás compañía de personas que compartan tus gustos para poder expresarte libremente. El trabajo anhelado llegará en el momento preciso, es momento de tranquilizarte, veras que llega algo bueno para ti. Número de suerte, 11.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: El ambiente a nivel sentimental estará cargado, tendrás cuidado con tus palabras y buscarás distraerte poniendo al día tus asuntos. En lo económico las cosas no se saldrán de control gracias a tu buena organización y habilidad para el trabajo. Número de suerte, 2.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Intentarás recuperar el tiempo perdido dedicándole más atención a la persona que amas y siendo más demostrativo con tus sentimientos. La presencia de un nuevo compañero de labores te inquietará, pero no debes temer, seguirás conservando tu puesto. Número de suerte, 4.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Alguien que no oculta su interés por ti logrará captar tu atención, hoy aceptarás su invitación y no te arrepentirás. El pesimismo de tus compañeros no parará tus anhelos de superación. Te propondrás salir adelante, lo lograras. Número de suerte, 17.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tendrás la sensación de que esa persona no te comprende, a pesar de que tendrás toda su atención te mostrarás exigente. Después de unas cortas vacaciones, te sentirás relajado y listo para volver a tus actividades laborales. Número de suerte, 9.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Un encuentro casual te volverá a poner en contacto con alguien que te interesa mucho, serán momentos muy especiales. No te conviene estancarte en una sola cosa, busca otras alternativas laborales, aprovecharas tu tiempo al maximo. Número de suerte, 2.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te alejarás del ruido, buscarás descanso y tranquilidad, aprovecharás el día para terminar con asuntos personales pendientes. Al atardecer recibirás una grata noticia respecto a tu economía que te reconfortará y te dará alivio. Número de suerte, 6.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy dedicarás más atención al ser amado y a las personas que quieres, estarás rodeado de cariño y alegría que te harán sentir renovado. En una reunión tus amistades te propondrán participar en un nuevo proyecto, acéptalo te ira muy bien. Número de suerte, 10.

Bolivia.com