129361

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 19 de julio en el Horóscopo al Día.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Esa persona a la cual no le dabas mucha importancia poco a poco se esta apoderando de tus pensamientos, tendrás la oportunidad de conversar con ella, analiza su actitud y date cuenta si es amor o una simple ilusión. La ausencia de un compañero laboral hará que aumenten tus responsabilidades, te organizarás bien y podrás cubrir con todo sin complicaciones. Número mágico 11.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Tus emociones estarán a flor de piel, esto te ayudara a expresar de manera más directa tus sentimientos hacia el ser amado, ambos disfrutaran de momentos llenos de romanticismo y ternura. Escucharas a una persona con mayor experiencia que tu, sus recomendaciones te ayudaran a evitar futuros errores en tu desempeño laboral. Número mágico 6.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Llegaran a tus oídos comentarios de una persona de tu pasado, aunque sientas nostalgia y vuelvan a tu mente recuerdos, evitaras tocar el tema para no incomodar a la persona que quieres. Laboralmente trataran de imponerte algunas ideas en las que no estas de acuerdo, mantén tu punto de vista y no te dejes influenciar. Número mágico 13.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Tendrás la oportunidad de conversar con esa persona que es tan importante para ti, notaras cierta timidez de su parte pero con el transcurso de las horas la conversación se volverá amena e inolvidable. Tendrás la posibilidad de realizar una capacitación que te brinde nuevas alternativas laborales, aprovéchala, te ira muy bien. Número mágico 4.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Saldrá a relucir tu magnetismo y sensualidad, hoy podrás conquistar a quien desees, pero evita abusar de esta influencia, podrías crear ilusiones en personas que realmente no te interesan sentimentalmente. No discutas con compañeros de trabajo porque sus puntos de vista son distintos a los tuyos, busca el dialogo ante todo. Número mágico 9.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Sentirás un desaire de parte de la persona que te interesa, no llegues a extremos y espera el momento adecuado para aclararlo, entenderás el motivo de su actitud y volverás a confiar. Tendrás la posibilidad de desarrollar una actividad paralela a la que estas llevando, organízate bien para que no falles en nada. Número mágico 8.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Un malentendido con la persona que amas podría generar tensión, usa tu diplomacia y actúa con tranquilidad para evitar peleas sin sentido. Tu entorno laboral será armonioso, te sentirás incentivado para realizar trabajos grupales y así culminar rápidamente con tus responsabilidades. Número mágico 14.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Tu vida sentimental tendrá un giro positivo si dejas de lado tus represiones emocionales, hoy sorprenderás a la persona que amas teniendo una actitud renovada, le devolverás la emoción a tu relación. Tu potencial creativo y sentido artístico son las llaves para desarrollar nuevos proyectos laborales que traerán éxito a tu vida. Número mágico 20.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Estas cerrándote en tus ideas y no escuchas las quejas de tu pareja, intenta ceder ante sus comentarios, lograrás grandes mejoras en la relación. Se paciente y tolerante ante las demoras que surjan en lo laboral, esto te ayudara a fijarte en detalles que no estabas tomando en cuenta. Número mágico 3.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Estas dedicándole mucho tiempo a asuntos familiares y descuidando la intimidad de tu relación, busca la manera de sorprender al ser amado, corresponderá a cada uno de tus detalles con amor. Retomarás un proyecto laboral que habías dejado estancando, fíjate minuciosamente en cada punto para no cometer errores. Número mágico 12.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Estas buscando a esa persona especial en lugares y ambientes equivocados, intenta renovar tu circulo social, será la mejor manera de encontrar al verdadero amor. La persona que esperabas para realizar ese proyecto laboral que tienes en mente llegará, se claro en tus planteamientos y llegaras a extraordinarios acuerdos. Número mágico 18.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: No intentes negar lo evidente, hoy busca conversar con esa persona y expón tu disconformidad por su actitud, siendo sincero podrás restablecer la armonía y el equilibrio en tu relación. Cuida tus ingresos económicos, podrías verte tentado a realizar una inversión que no te conviene, se paciente, habrá un mejor momento. Número mágico 16.

Bolivia.com