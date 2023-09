Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de septiembre

154023

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 13 de septiembre en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR.- 19 ABR.: Un nuevo galán aparecerá en tu vida, toma tus precauciones antes de entregarle todo tu amor. Te darás cuenta que has malgastado tus recursos y empezarás a ordenar tu economía, de ahora en adelante serás más precavida. Número mágico, 1.

TAURO: 20 ABR.- 20 MAY.: Te darás cuenta que todo pasa por algo, esta experiencia te ayudará a madurar. Esa propuesta de sociedad con un familiar podría ser la oportunidad que esperabas para independizarte, analízala, te conviene. Número mágico, 15.

GÉMINIS: 21 MAY.- 21 JUN.: Tu extrema timidez te aleja del amor, vence los miedos y todo será más fácil para ti. Laboralmente será un día muy agitado, pero te dará muy buenas recompensas, sigue así y pronto alcanzarás tus metas y el éxito que tanto anhelas. Número mágico, 5.

CÁNCER: 22 JUN.- 21 JUL.: Alguien te dará un buen consejo, escúchalo y ponlo en práctica, te hará mucho bien. Terminarás con éxito algo que te preocupaba pero continúa esforzándote, recuerda que aún tienes varias responsabilidades pendientes y tu economía dependerá de ello. Número mágico, 17.

LEO: 22 JUL.- 22 AGO.: Piensa en tu felicidad y busca el diálogo con la persona que amas, solo así lograras lo que buscas. Recibirás una llamada de atención de parte de tus superiores, tranquilízate, saldrás bien de esta situación una vez que des las explicaciones respectivas. Número mágico, 19.

VIRGO: 23 AGO.- 22 SET.: Encontrarás en esa persona cariñosa la recompensa a tu manera de ser, te darás cuenta que son el uno para el otro. Tendrás el apoyo de tu entorno para concretar con éxito muchos de tus propósitos, aprovecha las oportunidades que se te presentan. Número mágico, 4.

LIBRA: 23 SET.-22 OCT.: Tendrás un día pleno, querrás vivir nuevas experiencias, sentirse cerca les ayudará a revigorizar el amor. Tienes varias oportunidades para crecer profesionalmente pero no te decides, usa tu intuición y opta por lo más novedoso, traerá grandes éxitos a tu vida. Número mágico, 14.

ESCORPIO: 23 OCT.- 22 NOV.: Olvida a esa persona que te decepcionó y decídete a reconstruir tu vida, no te niegues la oportunidad de ser feliz. Tus obligaciones podrían ser abrumadoras pero tu perseverancia te brindará buenos resultados, continúa así. Número mágico, 21.

SAGITARIO: 23 NOV.- 22 DIC.: Llega alguien especial a tu vida, deja de ver solo lo exterior, lo que se lleva dentro es lo importante. Cuidado, alguien que se muestra competitivo intentará perjudicar tu desempeño laboral, presta atención a los detalles y no dejes nada inconcluso para que no salgas afectado. Número mágico, 6.

CAPRICORNIO: 23 DIC.- 21 ENE.: Tu magnetismo atraerá a más de uno, te sentirás admirada por esa persona que te gusta. Una nueva propuesta laboral te entusiasmará, pero no seas precipitada, analiza el pro y contra antes de llevarlo a la práctica, tus acciones te darán mejores resultados. Número mágico, 10.

ACUARIO: 22 ENE.- 17 FEB.: El romance se está apagando, dedícale más tiempo y verá en tu corazón el verdadero interés que tienes. No te sientas impulsado a tomar decisiones radicales por la actitud intransigente de un superior, manifiesta tus puntos de vista, ganarás respeto y credibilidad. Número mágico, 3.

PISCIS: 18 FEB.- 19 MAR.: Alguien no simpatizará con la persona que amas, tratarás de alejarte para no incomodar a tu amor. Te verás tentado a una inversión de dinero, pero analízala bien primero, la propuesta no te brinda la seguridad que promete, espera, se te presentará una excelente oportunidad. Número mágico, 9.

Con información de Bolivia.com