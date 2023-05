90478

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 9 de mayo en el Horóscopo al Día.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Intenta olvidar el pasado y vive plenamente el presente, la persona que amas podría sentirse incomoda con tu actitud fría y desconsiderada, no dejes que un recuerdo perturbe el amor que ambos se tienen. Hoy podrías perder una importante oportunidad laboral por estar insistiendo en algo que no te brinda resultados, piénsalo.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Tu vida social podría traerte más de una sorpresa, conocerás a una persona encantadora que despertará emociones intensas, ve a paso lento hasta que no conozcas bien sus intenciones. Día muy competitivo en lo laboral, tus responsabilidades aumentaran pero tendrás el apoyo necesario para terminar con todo a tiempo.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Las circunstancias te unirán más a esa persona que se esta volviendo importante en tu vida, tendrás la posibilidad de hablar sobre lo que sientes, tus sentimientos serán correspondidos. Tu economía dará un giro total gracias a una propuesta inesperada, acepta la oportunidad y confía en tus habilidades.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Sentirás la necesidad de estar en la tranquilidad de tu hogar y rechazaras diversas invitaciones, hoy preferirás descansar y pasar mas tiempo al lado de las personas que amas. Tu trabajo te apasiona pero le dedicas más horas de las debidas, tomate un tiempo para descansar.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: No dejes los detalles de lado, esa persona esta haciendo meritos por ganarse tu amor, busca la manera de retribuir lo que recibes, quedara encantado con tu actitud y su afecto por ti cada vez será más fuerte. Se presentan varias opciones laborales, pero la meta que persigues es otra, úsalas como escalón, te convienen.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Olvida los resentimientos del pasado y perdona a esa persona que tanto amas, buscará un acercamiento, pero cuida tus reacciones, puedes perder la oportunidad de recuperar tu felicidad. Mostraras mucha habilidad y conocimiento en el plano que te desenvuelves, esto será muy bien visto por tus compañeros y superiores.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Estas viendo cosas donde no las hay, hoy tomate un tiempo para reflexionar con calma y escúchate a ti mismo, sabrás que es lo que realmente deseas sentimentalmente. Mucha gente está tratando de influenciar en tu labor, utiliza solo tu criterio y lograras excelentes resultados.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Pasas por un momento de melancolía pero los brazos de la persona que amas te devolverán la fuerza y la confianza necesaria para enfrentar cada una tus preocupaciones. Tus esfuerzos han valido la pena, serás recompensado por toda la labor que vienes haciendo.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Te estas dejando llevar por la monotonía y las consecuencias las verás en tu vida afectiva, busca maneras creativas de llamar la atención de esa persona, conservaras su amor. Desarrollaras tu labor con mucho temor a equivocarte, aleja tus miedos y usa tu ingenio, los resultados serán sorprendentes.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Aprovecharas el buen ánimo de tu pareja para aclarar una situación algo incomoda para ti, tendrás miedo a su reacción pero sabrá escucharte, valorara tu sinceridad y tu relación saldrá fortalecida. Sientes que estas perdiendo oportunidades por continuar en lo mismo, no lo dudes más y busca nuevas opciones que acrecienten tus ingresos económicos.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: No dejes que tus impulsos te lleven a vivir romances fugaces de los cuales luego te arrepientas, aléjate de tentaciones que no traerán nada bueno a tu vida. Se paciente y no te angusties por tu economía, en poco tiempo volverás a disfrutar de la estabilidad que tenias.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Tu carisma y gracia personal atraerá la mirada de muchas personas, tomate tu tiempo para poder elegir correctamente a quien será tu nuevo amor. Tu trabajo y responsabilidad se ve reflejado en la estabilidad económica que disfrutas, hoy harás esa compra que hace mucho deseabas.

