Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de julio

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 4 de julio en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Para evitar mayores problemas con tu pareja optarás por alejarte de esa persona que está haciendo crecer sus celos y los está separando, hoy primará tu romance. Tu actitud frívola no te servirá de nada, cambia de lo contrario tus compañeros no te apoyarán. Número mágico 21.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: La oportunidad llegará hoy, tu pareja accederá a dialogar contigo y después de una larga explicación de tu parte te otorgará una última oportunidad, no la desaproveches. En lo laboral todo marchará sin ningún inconveniente. Número mágico 2.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy percibirás que lo que le falta a tu romance no es amor sino un poco más de confianza y diálogo, habla con esa persona porque se siente algo confundida con tu actitud. Aclararás algunas diferencias con tus superiores y el trabajo será más armonioso. Número mágico 11.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: No olvides que lo más importante es el amor que existe con esa persona, hoy alguien tratará de traer abajo lo que has logrado sentimentalmente, no lo permitas. Tu salud no es muy buena una visita al doctor será necesaria. Número mágico 19.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: La falta de comunicación te distanciará cada vez más de tu pareja, hoy sentirás que su interés por ti ha disminuido y buscarás ayuda para solucionar la situación. Ordena tus prioridades en lo laboral y evitarás una llamada de atención. Número mágico 14.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy la suerte estará de tu lado, esa persona que te atrae no esperará una señal de tu parte y será él quien tome la iniciativa, no dejes pasar la oportunidad porque solo se te presentará una vez. Conseguirás el puesto que deseabas, sigue esforzándote. Número mágico 10.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Empezarás una etapa en la que te sentirás plenamente satisfecho con la persona que elegiste por compañía, hoy tu pareja te hará sentir amado y deseado. En lo profesional verás algunos avances que serán muy satisfactorios para ti. Número mágico 7.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy el pesimismo no logrará su objetivo, te opondrás a los malos momentos y rescatarás la fortaleza de tu romance, tus familiares y amigos te apoyarán. No te conviene despilfarrar el dinero, guarda para el futuro. Número mágico 3.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Asistirás a una reunión de amigos en la que podrás destacar gracias a tu encanto y sensualidad, hoy conocerás a alguien que hará vibrar tus cinco sentidos, prepárate. En el trabajo recibirás halagos y felicitaciones. Número mágico 5.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Si buscas conquistar a esa persona deberás esforzarte el doble y olvidarte de orgullos sin importancia, hoy estarás muy cerca de conseguir su amor, actúa con astucia. Tus dificultades económicas serán resueltas gracias a la oportuna intervención de alguien. Número mágico 8.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Emocionalmente se presentarán algunos inconvenientes que deberás superar con madurez y fortaleza, hoy esa persona decidirá alejarse y será por el bien de ambos. Tus dificultades económicas llegarán a su fin, acepta el trabajo que se te presentará. Número mágico 17.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tomarás la situación con calma y aprenderás a exteriorizar tu enfado de otra manera, tu pareja se sorprenderá con tu cambio pero lo festejará. La presión te sofocará, será necesario que pidas unas vacaciones. Número mágico 12.

